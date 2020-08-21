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餐廳菜單標「時價」會讓人卻步嗎？ 網友提醒注意點

聯合新聞網 / 綜合報導
網友提到有些日式餐廳或海鮮餐廳菜單不會寫出價格或只標「時價」，讓人看了很卻步。示意圖／ingimage
網友提到有些日式餐廳或海鮮餐廳菜單不會寫出價格或只標「時價」，讓人看了很卻步。示意圖／ingimage

有些餐廳會在菜單標示「時價」，甚至有的還都不寫出價格，讓不少民眾點餐時相當卻步，而近日就有網友發出「菜單上沒有寫價格會害怕嗎」一文詢問大家想法，文章也引發網友討論。

原po在Ptt WomenTalk板發文指出，有些創意料理或是日式料理餐廳的菜單多數不太會標示價格，而有的海鮮餐廳則是只寫「時價」，對於不常吃這些料理的民眾來說，價格實在是太抽象，不禁讓原po問「大家如果進到店裡看到菜單沒有寫出定價的話會不會害怕？」

對此有網友坦言若是時價就不會想吃，「絕對不會去這種地方消費」、「不會點時價，麻煩死，除非我真的爆想吃的」、「看到時價都直接略過，怕口袋不夠深」、「不敢走進去」、「沒概念的話建議跳過，點了有可能比主菜還貴」，有人則提到，「很多被坑的消費者是沒問價格剛好被黑店坑，聰明人才不會去沒標價格店家消費」、「沒寫價格通常貴貴的，甚至看人開價」。

另外也有網友提出解決辦法，「就開口問今天的怎麼算啊」、「如果不清楚就問看看，通常海產店上面的價格是以兩為單位，你看他寫70/兩，代表秤下去一斤的話要一千多塊」，有人則是建議可以請店家幫忙配菜，「直接跟他說你預算多少啊讓他配菜」、「如果是餐廳會讓他配，如果是小吃不會考慮」。

創意料理 海鮮 小吃 PTT

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