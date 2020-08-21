變頻冷氣不關較省？ 她實驗2個月後帳單金額超嚇人

天氣炎熱開冷氣降溫是多數人的消暑方式，而過去也有網友指出變頻冷氣不關比較省電，因此就有一位網友發揮實驗家精神，決定將家中的2台冷期維持26度不關電源，沒想到2個月下來的不但沒省到錢反而還暴增。

原po在「爆怨公社」發文提到，2個月前因為聽到變頻冷氣整月維持恆溫不關的原則，是可以達到省電的效果，所以他便決定減少開關的次數，要來實驗看看是否真的能達到省電效果，沒想到當原po收到帳單時發現2個月的電費居然要6825元，讓她當場臉都垮了直呼：「我錯了」。

原po表示，租屋處有2台一對一變頻冷氣，平時多是維持26度不關電源，根據《ETtoday新聞雲》報導，原po剛搬入租屋處時房東告知她這是一台節能省電機型的冷氣，而她所住的房間空間約15坪，經過此次實驗原po也說：「為了環保省電，我還乖乖關冷氣吧」。

而有網友表示原po電費不算貴，「2台都沒在關這個價錢很便宜阿」、「一個月3千4吹24小時應該還合理吧」，但也有人指出，「如果會漏冷氣不適合，離開超過二小時也可以關掉」、「前提是冷房能力要足夠，不然變頻一直運轉就沒效果了」、「變頻要1級才能省電，聽說要設定27或28度不關才能真正省電」、「要看噸數，開越冷越貴！夏天有用電越多越貴的算法，冷氣沒在用建議關掉」。