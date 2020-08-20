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為何摩斯可在台存活？ 網列5優點狂讚：高CP值餐廳

聯合新聞網 / 綜合報導
不少網友認為摩斯漢堡除了餐點好吃之外，內用座位環境乾淨，且可不限時又附有插作區，吸引許多顧客上門，圖為台南永華店。圖擷自粉專MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部
不少網友認為摩斯漢堡除了餐點好吃之外，內用座位環境乾淨，且可不限時又附有插作區，吸引許多顧客上門，圖為台南永華店。圖擷自粉專MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部

許多連鎖速食餐廳插旗台灣，既方便又好吃的特點受到台灣外食族的喜愛，但有網友就提出疑惑「明明有那麼多間知名速食店，為何摩斯漢堡可以在台灣存活？」引起許多網友討論。

有網友在PTT八卦版PO文提到，他認為摩斯漢堡份量少、單價高，是一家走精緻路線的速食店，CP值幾乎要被其他同類型餐廳超越，因此好奇「台灣這種講求CP值的社會，摩斯是怎麼存活的？」

貼文引起網友討論，不少網友點出摩斯漢堡的最吸引人特色，直呼摩斯漢堡根本是「紅茶專賣店」，大讚他的紅茶非常好喝，幾乎可以贏過各大連鎖飲料店，有人就說「根本是紅茶專賣店」、「紅茶會喝上癮」、「紅茶+米漢堡組合超棒」，甚至有人提過台灣摩斯紅茶是限定口味，完勝日本版。

除了飲料好喝之外，也有人點出摩斯其他的5項優點，包含「環境乾淨整齊」、「餐點好吃」、「專人送餐」、「100%現做」、「餐廳座位不限時又有插座」，有網友就表示「買一杯紅茶坐一整天」、「全台灣有多少這種地方，CP值超高」。

摩斯漢堡 速食 外食

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