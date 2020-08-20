頂好IG廣告出現謎之字句「砍掉比較快」網笑稱小編崩潰了

頂好超市和JASONS 被家樂福併購，成為市占率第二的超市通路。網友在IG看到頂好的贊助廣告，下面有疑似抱怨的謎樣字句，笑稱是不是小編崩潰了。

量販龍頭家樂福6月發出公告，併購頂好集團旗下超市，包括199家頂好Wellcome、25家JASONS Market Place，總店數預計將上看380家。家樂福表示，將加速在台灣發展超市展店營運，成為台灣市占率第2的超市通路。

頂好依然有在社群網站投放廣告，一名網友看到頂好在Instagram的中元節促銷廣告，前面都是正常的廣告詞，卻在最後一段寫道：「被家樂福買下來開始發廣告了？感覺還是救不了，直接砍掉比較快。」 頂好在IG投放的廣告。圖取自PTT

網友表示：「小編崩潰了，上班最後一天嗎？」、「邊打字邊把想法打上去」、「他是用腦波輸入法嗎」、「我猜是代操業務不小心複製自己的LINE」；但也有人稱這應該是網友的留言，只是剛好接在下面看起來跟上方融為一體，並非廣告主文。