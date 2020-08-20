PTT土豪「金庸」被質疑身家約銀行對賭 輸了直接送500萬

常出沒PTT的知名土豪鄉民「金庸」最近頻頻在股票板發文，經常「開示」對特定股票的想法，最近遭網友批講話不負責任，還質疑聲稱的財富可能是假的，金庸直接約對方到銀行對賭，如果輸了就給對方500萬。

PTT名人金庸（ID：gn01765288）在股票板發了篇合一(4743)的標的文，指合一的量能還OK，有持股的可以續抱。被一名網友批說話不負責任，股票大跌就神隱，質疑他一直以來自稱的富人身分，並懷疑他的電腦對帳單是用程式修改再錄影片。該名網友點名金庸PO出存摺或房地產紙本自證，如果為真，他就捐出當天當沖賺的3萬做公益。

金庸也不干示弱，喊話要賭就來賭，相約今天早上直接在銀行門口見，他會秀出對帳單和存摺，並請人直播錄影，輸的人要直播道歉。金庸還說賭3萬太少，要對方拿出50萬來，如果自己輸了就一賠十，直接500萬給對方。他還在貼文PO出1千萬現金堆在桌上的照片。

網友表示：「一千萬旁邊還有LV包包耶」、「底層生活的我第一次看到這麼多現金」、「好期待銀行直播」、「有錢人至尊對決」、「好想去現場跟乾爹相認」。

但也有人不認同他的炫富行為：「一個人只會用錢壓人，代表內心的匱乏」、「重點不在於你有多少錢，而是你在股板不負責任的態度」。

自稱金庸的鄉民是PTT名人，他曾曬出自己有八億存款，並在大台北地區有多間店面，過著無業收租的生活。他曾透露目前東區店面由「蔡劉林」3大家族把持，自己所屬林家，為比較守成一派，家族擁有的店面不會出售。