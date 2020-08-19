台南人嗜甜被「妖魔化」？她揭台南怪現象：飲食面目全非

一說到台南美食，許多人第一時間想到的就是「甜」，網友也經常發文調侃台南食物甜到讓人崩潰，甚至說飲料「點半糖少糖不是人喝的」，類似這種「台南人嗜甜如命」的印象幾乎根深柢固，事實真的是如此嗎？美食作家黃婉玲日前在粉專表示，台南人好像被「妖魔化」，愛甜愛到很變態，菜餚竟是毫無理性的甜滋味，甜得一點也不合邏輯，她更直言，「美食之都竟因甜滋味而使之蒙羞」。

美食作家黃婉玲在粉專「黃婉玲的烹飪教室」，PO出一篇「一個台南人的吶喊」，文中提及，自己是土生土長的台南人，祖先在台南紮根300多年，早年祖先以製糖為家業，家族成員都愛吃甜食，「但甜食滋味婉約，甜味並非不理性重甜」。黃婉玲感慨說道，「現在的台南小吃真的越來越甜膩，甜到我都受不了也不認識，這些小吃的原貌並非如此」。

黃婉玲表示，許多小吃的原味應該是「甘」而非「甜」，這兩者之間的滋味有著差距，甘味做不出就索性做甜味，甜味做過頭變成膩，這一錯久了，變成台南人愛吃甜。

黃婉玲解釋，其實菜餚中要做出甘味，還得要有功夫，沒有功夫就將一大把糖直接加，這樣的甜味太好做了，就導致「沒有理性的甜味」。

黃婉玲分享自己的經驗，有一次她到台南某飯店享用淮揚菜，師傅做出的淮揚菜處處都有甜味，「師傅不是台南人」，她便詢問師傅為何料理都要有甜味，師傅則回應，「台南人愛吃甜，所以什麼菜都加糖，以迎合在地人」。另外，台南還有一家米糕店的年輕老闆，其做出的肉燥汁都要加糖，他說因為料理要有甜滋味是「入境隨俗呀！」，黃婉玲一聽嚇壞，感嘆地說「當台南不再是台南，真是可悲的事」。

黃婉玲也表示，看到台南飲食面目全非真讓人心痛，「甜」一個字壓垮了飲食原貌。

文章曝光後，引發許多網友共鳴，紛紛留下自己的感想，「甘跟甜的差別需要學習吧，可能太多人把網路笑話當真了」、「說出老台南人的心聲了，新店也就算了，最無奈的是有些老店新人接手後味道也跑掉了」、「我台南人，我無糖綠，我很驕傲」、「太甜真的無法忍受，有些火鍋的湯也很甜，在地台南人如我也覺得很膩」。