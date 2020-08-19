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消防員撲救火勢12小時 「雙手燻黑捧便當」嘆難以下嚥
新北市瑞芳區大粗坑步道15日發生火燒山，消防局出動大批消防人車前往灌救，由於火勢延燒面積頗大，消防員搶救近12小時才將火勢撲滅，事後粉專「新北消防發爾麵」PO出一張消防員吃飯的照片，讓許多網友看了相當心疼，紛紛留言「謝謝你們，辛苦了」。
新北市瑞芳區大粗坑步道15日約下午1時發生火燒山事故，消防局一共出動5輛消防車、1輛救護車、警義消30人在現場灌救。由於火勢延燒的山林面積頗大，現場又缺乏灌救水源，消防人員花了近12小時，才將火勢撲滅，所幸附近沒有建築物，無人員傷亡。
事後臉書粉專「新北消防發爾麵」PO出一張照片，貼文寫道「我也想吃飯前先洗手，可是火在我面前燒得又大又廣」，從照片可以看出，一名消防員捧著便當，雙手都被濃煙燻黑，貼文也提及當天的救火情形，「3.5公頃的山林火警，從中午到深夜，將近12小時的搶救，悶熱的天氣加上溫度動輒幾百度的火勢，再豐富的便當都令人難以下嚥」。
貼文曝光後，引發大批網友紛紛留言，「這黑手，能想像你們水裡來火裡去，辛苦你們了」、「謝謝你們，注意安全！」、「這是一雙黑黑的手，卻也是拯救無數生命的雙手，這是一雙英勇無比的雙手，這是犧牲奉獻的雙手，辛苦了，感謝有你」、「這是一雙溫暖的雙手」。
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