「iphone大小」減脂餐竟要價175元 網：嫌貴就自己煮

近幾年運動風潮漸漸在台灣盛行，許多外食族想吃得健康會選擇水煮餐，而運動後也會選擇健身減脂餐。有網友外送叫了一份增肌減脂餐，餐盒和iphone大小差不多卻要價175元，他認為cp值不高，於是想問問網友們有什麼看法。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，他叫外送一份增肌減脂餐，大小跟一隻iphone差不多，內容物有一根秋葵、一塊南瓜、一塊小黃瓜、幾塊彩椒、三四片木耳、兩朵花椰菜、一顆水煮蛋、一塊豆腐、一片雞胸肉及藜麥白飯，總共175元，但原po認為這份便當是「女生的份量」，於是想問問網友們的看法及建議。

許多網友紛紛認為，價格太貴、cp值不高，「外送本來就比較貴」、「促進經濟就靠你這種人了」、「成本差不多五十元，給你參考」、「老實說很貴，但是自己準備又很花時間」、「好貴又吃不飽」、「全都水煮的東西也不用費啥工，賺得太誇張」、「菜至少也多點吧」。

有網友則認為，吃超商便當cp值還比較高，「不如去7-11買雞胸肉加微波便當都沒這麼貴吧」、「不如吃小7便當+沙拉就好」、「雞胸去買調理包，一片40~60可以省很多」、「重點是連超商都能買到比這個分量更足的減脂餐」。

有網友則建議，若嫌太貴可以自己煮「開一家100元以內，保證生意超好，但至少比全家健身Ｇ肉餐盒好」、「你去costco買冷凍蔬菜跟煮好的雞胸肉，早上弄個白煮蛋到公司中午微波一下就可以了」、「水煮餐建議自己弄就好了，省錢又不花時間，把肉菜弄熟加個鹽巴黑胡椒是有多難啦～」、「你懶惰不自己煮，就別嫌了」、「這種東西食材買好自己煮應該無難度吧」、「這圈子的錢本來就很好賺了，反正我下班有閒，我都自己弄」。