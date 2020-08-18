運將隨地便溺被抓到回嘴「這邊方便」 她氣炸：你是狗嗎？

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，有位小黃司機很常在住家巷口隨地解放，這次被她當場抓到，拿著證據上前反應，怎料對方回答讓她火冒三丈，網友看完狂酸該司機「記得抬腳啊！」

原PO在文中提到，這位司機大哥常常車子一停，就在自家巷口尿尿，之前已經目擊多次，這次終於拍照存證，於是請先生向該司機反應，沒想到對方不僅沒有道歉認錯，反而理直氣壯地說「你怎麼知道，這邊比較方便」，超瞎回答讓她傻眼直呼「請問你是犬嗎？」

貼文一出，網友留言回應，「載客地盤要顧，其他運將會來聞」、「拍他的重要部位然後快跑」、「好誇張，也太噁心」、「這隻狗有穿衣服」、「自己方便卻給當地的住戶帶來莫大的困擾」、「讓他們車隊知道有狗會開車」。

另外也有人提出解決辦法，「拍影片就可以送環保局檢舉」、「這可以通報給車隊」、「請里長去那裡貼一張『此處有監視器，隨地便溺者逕行檢舉』的告示」、「可依廢棄物清理法舉發，第27條在指定清除地區內嚴禁隨地便溺，有下列情形之一者，處新臺幣一千二百元以上六千元以下罰鍰」。