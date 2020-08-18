快訊

新冠肺炎新階段！ WHO曝這年齡層成為亞太區傳播疫情主力

運將隨地便溺被抓到回嘴「這邊方便」 她氣炸：你是狗嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友抓到小黃司機隨地便溺，上前反應得到的回答讓他火冒三丈。圖擷自facebook
女網友抓到小黃司機隨地便溺，上前反應得到的回答讓他火冒三丈。圖擷自facebook

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，有位小黃司機很常在住家巷口隨地解放，這次被她當場抓到，拿著證據上前反應，怎料對方回答讓她火冒三丈，網友看完狂酸該司機「記得抬腳啊！」

原PO在文中提到，這位司機大哥常常車子一停，就在自家巷口尿尿，之前已經目擊多次，這次終於拍照存證，於是請先生向該司機反應，沒想到對方不僅沒有道歉認錯，反而理直氣壯地說「你怎麼知道，這邊比較方便」，超瞎回答讓她傻眼直呼「請問你是犬嗎？」

貼文一出，網友留言回應，「載客地盤要顧，其他運將會來聞」、「拍他的重要部位然後快跑」、「好誇張，也太噁心」、「這隻狗有穿衣服」、「自己方便卻給當地的住戶帶來莫大的困擾」、「讓他們車隊知道有狗會開車」。

另外也有人提出解決辦法，「拍影片就可以送環保局檢舉」、「這可以通報給車隊」、「請里長去那裡貼一張『此處有監視器，隨地便溺者逕行檢舉』的告示」、「可依廢棄物清理法舉發，第27條在指定清除地區內嚴禁隨地便溺，有下列情形之一者，處新臺幣一千二百元以上六千元以下罰鍰」。

爆怨公社 運將

延伸閱讀

她翻出全聯19年前購物袋！抽獎商品「黃金1公斤」 網友超羨慕

請黑人吃西瓜是歧視？ 內行曝背後原因網喊長知識

點水餃叫外送！老闆佛心贈「一大包紅茶」 真相曝光網笑瘋

台積電為何不在高雄設廠？ 內行人曝該地「致命缺點」

相關新聞

運將隨地便溺被抓到回嘴「這邊方便」 她氣炸：你是狗嗎？

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，有位小黃司機很常在住家巷口隨地解放，這次被她當場抓到，拿著證據上前反應，怎料對方回答讓她火冒三丈，網友看完狂酸該司機「記得抬腳啊！」

公務員穿無袖上衣遭投訴太裸露 網友怒轟：吃飽太閒？

一名女網友昨（17）日在Dcard發文表示，自己在某公家機關從事約聘人員，上週五收到穿著裸露的投訴，但當天身穿無袖上衣外面配格子外套，只因天氣炎熱暫時脫下，民眾看到認為觀感不佳，結果現在大家都禁止穿無袖上衣，讓她無言到極點。

大一男自曝戀母、想帶媽住宿 學姐好心幫忙竟遭他11字反嗆

一名男大一新生15日在Dcard發文求助，他表示不到一個月就要開學南下住宿了，由於自己考上的學校位於郊區，所以「媽媽不放心讓他到宿舍獨住，所以想陪他一起住宿」，因此上網問問大家「可不可以帶媽媽一起住宿？」許多網友建議他可以自己搬出去住，而他也回應由於學校附近沒有公寓，甚至自揭有戀母情結的傾向，所以不太敢離開家，文章引發網友熱議。

汽車駕訓班收費都這麼貴？ 網友曝：到這裡考照最便宜

民眾考駕照多數會到駕訓班報名上課，短時間內求速效，但一個學習課程的所須費用也不少，近日有網友將北中南駕駛訓練班費用列出做比較，驚呼「怎麼都這麼貴」，引發討論。

人夫想把電視頻道封鎖 原因無奈：小孩會指定菜色

一名父親可能是因為煮菜手藝很好，結果不斷被自己的小孩「點菜」，搞得他心很累，無奈在臉書社團爆怨公社發文並救助網友。他po出幾張菜色照片寫道，家裡的小孩只要看電視轉到煮菜的料理美食節目，就會開始指定菜色。

傳說中的「幽靈便當」再現？ 菜色飄臭酸味像極了廚餘

傳說中的「幽靈便當」再現？一名網友分享近日所訂的外送便當菜色，只見便當的配菜擺放凌亂，主菜是半截焦黑的魚尾，令人看了食慾全消，還有一股臭酸味，簡直像極了廚餘，懷疑是之前在永和、板橋流行的「幽靈便當」，勸大家收到奇怪的傳單，不要隨便訂便當，以免踩雷。

憑什麼牛肉麵價格賣輸義大利麵？ 網嘆：貴在那一小塊

台灣有不少異國料理美食，由於店家需要使用道地食材或以特殊手法進行料理，因此通常以高價販售，不過就有一名網友質疑「憑什麼義大利麵破300元很正常，牛肉麵就不行？」此文也引發網友討論。

她藥局領口罩拿到「郭董國家隊」 網留言嗨翻：地點在哪？

近期因多起外籍人士自台返國驗出染疫的確診案例，引發民眾憂慮，為防範第二波疫情來襲，國內更再度掀起排隊搶口罩的熱潮。一名網友近日在「口罩現貨資訊」臉書社團中po出她去藥局領到的口罩樣式，引發許多網友踴躍留言說好想要。

客留一星負評⋯老闆怒貼「海膽照」喊告！網傻眼：能告啥？

澎湖四面環海，當地海鮮是有名的美食，許多人都是為了一嚐美味特地前往當地旅遊。一名澎湖海產店老闆指出，有客人在自家的店家頁面留下負評，並寫下「海膽300元只有6片，味道很怪」，他貼出真正的海膽照，氣壞嗆「若沒道歉就提告」。不過此舉卻被網友質疑「能告啥？」有人說，「評價是個人感覺」。

再婚討紅包 她人不到「包1600元」被新娘嗆不夠

遇到親友結婚，紅包禮金多少是一門大學問，若遇到再婚的情形，該包多少禮金更是令人為難。有網友表示，老公的朋友二度結婚，第一次結婚已經包了3600元，這次再婚兩人都無法到場，因此匯款1600元表示祝福。想不到對方竟嫌不夠，還嗆「現在行情有人包這樣？」讓她氣壞痛罵「我們欠你的嗎？」

他住台中一星期驚為天人「超越高雄了嗎？」網曝：只差捷運了

各個縣市都有屬於自己的特色，在不同城市居住也會有不同的感受。昨（16）日就有一名網友在PTT中PO文提到，他上星期到台中上課，覺得台中在方便程度和市容上都讓他驚為天人，吃的東西也都在水準之上，讓他忍不住直呼「台中超越高雄了吧」。

移民澳洲比待在台灣好？ 網友曝優勢：有9成人後悔回台

有些人為追求良好的生活品質及薪水會選擇移民到國外生活，而澳洲也是不少人的選擇之一，不過就有網友問「移民澳洲真的好過待在台灣嗎」，貼文發出後也引發網友討論，更有網友說去過澳洲的有9成後悔回台。

熱門新聞

她藥局領口罩拿到「郭董國家隊」 網留言嗨翻：地點在哪？

高招！導遊送面膜「換整車清靜」 網笑：可惜只能安靜15分鐘

憑什麼牛肉麵價格賣輸義大利麵？ 網嘆：貴在那一小塊

傳說中的「幽靈便當」再現？ 菜色飄臭酸味像極了廚餘

公務員穿無袖上衣遭投訴太裸露 網友怒轟：吃飽太閒？

請黑人吃西瓜是歧視？ 內行曝背後原因網喊長知識

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。