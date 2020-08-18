公務員穿無袖上衣遭投訴太裸露 網友怒轟：吃飽太閒？

一名女網友昨（17）日在Dcard發文表示，自己在某公家機關從事約聘人員，上週五收到穿著裸露的投訴，但當天身穿無袖上衣外面配格子外套，只因天氣炎熱暫時脫下，民眾看到認為觀感不佳，結果現在大家都禁止穿無袖上衣，讓她無言到極點。

原PO在文中提到，辦公地方處於整修狀態因此搬到服務中心，但因為沒有對外開放，若需要使用飲水機將由服務人員協助，沒想到14日有民眾投書信箱，內容講述服務中心人員穿著裸露，在公家機關上班卻不符合公務員的形象。

原PO當天身穿黑色削肩上衣搭黑色長褲，並在外配一件格子外套，鞋子則是灰色涼鞋，而台中市府明訂相關規定「辦公時間內服裝儀容力求端莊合宜，不得穿著拖鞋及短褲」，原PO不解自己並未穿著拖鞋及短褲，也沒有露乳溝、露股溝，為何會穿著裸露？

她也還原當天狀況，自己坐在位置上辦理業務，完全沒有與人接觸，只因民眾入內裝水恰巧看到她暫時脫下外套，認為觀感不佳因而投書客訴。原PO表示，「能理解既然是以從事公務甚至是提供政府服務的場所，就是必須適用商務禮儀的規範，假設民眾進來服務中心裝水，由我接待當然會穿上外套，但當時自己沒接觸到任何人，想不通到底做錯什麼要被民眾客訴」。

文末提到，「主管、同事看到投訴也很傻眼，好在他們願意聽我發言，但現在大家都禁止穿著無袖上衣，我想強調重點是服務態度、專業性才是民眾需要檢視的地方，不需要把守舊框架亂套到別人身上」。

貼文一出，網友留言回應，「公家機關就是這樣，民眾亂投訴也要當一回事」、「以前我去某公家機關實習，有民眾投訴公務員休息時間太久，有些民眾都沒在動腦無須理會」、「我是同意上班要儀容整齊乾淨，但到投訴也有點誇張」、「工作不累，累的是要應付一堆神經病」、「真的閒閒沒事做」。