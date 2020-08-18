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大一男自曝戀母、想帶媽住宿 學姐好心幫忙竟遭他11字反嗆
一名男大一新生15日在Dcard發文求助，他表示不到一個月就要開學南下住宿了，由於自己考上的學校位於郊區，所以「媽媽不放心讓他到宿舍獨住，所以想陪他一起住宿」，因此上網問問大家「可不可以帶媽媽一起住宿？」許多網友建議他可以自己搬出去住，而他也回應由於學校附近沒有公寓，甚至自揭有戀母情結的傾向，所以不太敢離開家，文章引發網友熱議。
事隔2天，一名女同學上網揭穿整起事件，她PO出與該男學生的對話記錄，原來2人同在該系大一新生群組，原先男學生先在群組內PO文求助，事後再將一模一樣的內容PO上Dcard引發關注。當時，男學生在群組表示自己需要幫助時，女同學表示有意幫助他，但希望能透過電話聯繫，釐清他目前的狀況與需求，但未獲得回應。
沒想到，男學生最後竟只在群組內丟下11字「笑死，你們還真的信喔笑死」便直接退群組，讓群組內的所有同學相當傻眼，女學生也氣憤大罵「幫了他卻是這樣的態度，很不尊重人」、「他在Dcard發文釣魚就算了，還去班上釣魚真的很過分」。
對於整起事件，網友們無奈表示，「秀下限沒極限」、「完全只有傻眼的感覺」、「他可能很缺母愛所以才會這樣幻想吧」、「不懂這種人的心態」、「極限釣魚欸…把自己當魚餌也是個人才」、「他知道他要開學了會被排擠這種問題嗎？」、「無聊當有趣，想過真的需要幫助的人嗎，自以為幽默」、「如果因為這件事紅了，後果他就要自己想辦法囉」。
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