傳說中的「幽靈便當」再現？ 菜色飄臭酸味像極了廚餘

傳說中的「幽靈便當」再現？一名網友分享近日所訂的外送便當菜色，只見便當的配菜擺放凌亂，主菜是半截焦黑的魚尾，令人看了食慾全消，還有一股臭酸味，簡直像極了廚餘，懷疑是之前在永和、板橋流行的「幽靈便當」，勸大家收到奇怪的傳單，不要隨便訂便當，以免踩雷。

一名女網友在《爆料公社》轉PO分享訂便當踩雷經驗，表示收到一張外送便當傳單，單子上列出的種類頗多，一個只要90元，訂滿5個還送草蝦，公司訂餐剛好想換換新口味就下訂了。

沒想到，便當送來後打開一看，配菜擺放凌亂像是亂湊的，點了椒麻雞卻送來紅燒魚，半截魚尾看起來油油爛爛的，炒蛋還有臭油味，結果公司沒人敢吃，抱怨「怎麼能把便當弄得跟『噴』（廚餘）一樣」。原PO懷疑這是之前曾被報導過的「幽靈便當」重現，怒批「換DM這麼快，怎麼不把錢拿去弄好你的廚藝或是你的菜」。

貼文引發熱議，網友驚呼「夭壽，又來了喔」、「天吶…這根本餿水桶撈出來拼湊成的便當吧」、「那半截魚尾，真的很像剩下來的」、「看起來就像廚餘，確定是可以吃的嗎」、「這家超有名欸，換好幾次包裝了」。

有網友建議「拿到傳單先看地址，沒有地址的統統不要訂」，原PO回應「他進化了，會給地址，但是你會查不到任何資料」。有人根據圖中的傳單地址google查詢，結果是一間「盲人按摩院」，還有人比對出兩家相似但不同的便當傳單，兩家店提供的訂購電話卻一模一樣，極度懷疑是黑心便當店詐騙捲土重來。

2018年的永和「幽靈便當」事件，經營「好師父川味便當」的吳姓業者，發送印有「中原院餐廳」、「泰羊城餐廳」名稱之不實廣告傳單，招攬外食民眾訂便當，其中還將「中原院餐廳」地址寫成「新北府大樓8樓」，偽裝是新北市政府8樓的餐廳混淆視聽，後因所製作的便當有衛生疑慮遭檢舉而停業。