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若撞到台股秒跌停板！3輛貨櫃車路上跑 網驚：裡頭裝台灣GDP

聯合新聞網 / 綜合報導
艾司摩爾（ASML）是全球最大晶片微影設備市場的翹楚。圖擷自facebook
艾司摩爾（ASML）是全球最大晶片微影設備市場的翹楚。圖擷自facebook

駕駛在路上看到昂貴名車，或多或少會保持安全距離，深怕不小心發生擦撞恐負擔高額維修費。日前有網友在高速公路發現3輛貨櫃車，沒想到公司名稱令人退避三舍，照片在網上曝光，內行人秒懂直呼「裡頭裝的是台灣GDP」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文寫道「撞超跑裝孝子有什麼樂趣，這三台衝下去投胎個100次也不夠賠」，畫面中可見，貨櫃車上面印著「ASML」四個英文字，外觀跟大家平常所見的車種一樣，讓人不解為何這台車這麼值錢。

貼文一出，網友留言回應，「只有電子業才懂的梗」、「精密儀器輸送專車」、「這撞下去全世界都會跟你翻臉」、「比撞油罐車來得驚人」、「撞下去台股直接跌停板」、「台積電的命根子」。也有人解答裡頭裝的東西，「極紫光機，一台40億台幣」、「光刻機，一台就是億美金在算的」、「ASML的曝光機，台積電的設備」。

據了解，艾司摩爾（ASML）是全球最大晶片微影設備市場的翹楚，為半導體製造商提供微影設備及相關服務，在世界同類產品中有90%的市佔率，在10奈米節點以下有100%的市佔率。

爆廢公社 半導體 台積電

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