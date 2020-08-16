若撞到台股秒跌停板！3輛貨櫃車路上跑 網驚：裡頭裝台灣GDP
駕駛在路上看到昂貴名車，或多或少會保持安全距離，深怕不小心發生擦撞恐負擔高額維修費。日前有網友在高速公路發現3輛貨櫃車，沒想到公司名稱令人退避三舍，照片在網上曝光，內行人秒懂直呼「裡頭裝的是台灣GDP」。
原PO在臉書社團「爆廢公社」發文寫道「撞超跑裝孝子有什麼樂趣，這三台衝下去投胎個100次也不夠賠」，畫面中可見，貨櫃車上面印著「ASML」四個英文字，外觀跟大家平常所見的車種一樣，讓人不解為何這台車這麼值錢。
貼文一出，網友留言回應，「只有電子業才懂的梗」、「精密儀器輸送專車」、「這撞下去全世界都會跟你翻臉」、「比撞油罐車來得驚人」、「撞下去台股直接跌停板」、「台積電的命根子」。也有人解答裡頭裝的東西，「極紫光機，一台40億台幣」、「光刻機，一台就是億美金在算的」、「ASML的曝光機，台積電的設備」。
據了解，艾司摩爾（ASML）是全球最大晶片微影設備市場的翹楚，為半導體製造商提供微影設備及相關服務，在世界同類產品中有90%的市佔率，在10奈米節點以下有100%的市佔率。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言