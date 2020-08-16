若撞到台股秒跌停板！3輛貨櫃車路上跑 網驚：裡頭裝台灣GDP

許多外送員會分享自己在工作上的經歷，日前就有一名外送員表示，當天是要送餐給位在五樓的客人，等了很久後才發現打開門的是一名年約70幾歲的老伯伯。外送員更說明，「老伯伯沒穿褲子，只穿著一件成人紙尿褲，然後散發出一股屎尿味」，看到此場景外送員先詢問老伯伯的意見後，便馬上蹲下來替他更換尿布，「當時我聽到只覺得鼻酸，覺得他很可憐，於是趕緊帶他去處理」。

2020-08-14 17:21