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買路邊現切芒果卻聞到臭味 他回頭看老闆一幕瞬間恍然大悟

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在水果攤販買了現切芒果後卻聞到一股臭味，沒想到這股味道竟然是榴槤。示意圖／ingimage
有網友在水果攤販買了現切芒果後卻聞到一股臭味，沒想到這股味道竟然是榴槤。示意圖／ingimage

現代人有時為了生活方便會選擇直接向水果攤販購買現切水果，但日前就有網友提到自己買了切好的芒果卻意外嚐到一股臭味，讓他不禁回頭找老闆洽詢原因，沒想到當他見到攤販老闆這一幕後，瞬間解答了所有的問題。

原po在「爆怨公社提到自己切水果的刀工並不是太好，所以通常都會買已經切好的水果，不過近日他向攤販買了個已經切好的芒果，正準備打開大快朵頤一番時，突然一陣詭異的臭味撲鼻而來，原po解釋這股味道並不是像是食物的臭酸味，但吃起來實在太怪，因此決定回頭找老闆詢問。

沒想到當原po一回到攤位時，親眼見到老闆正光手切榴槤，讓他看了之後瞬間明白原來整袋芒果傳來陣陣的臭味就是來自榴槤，原po當場傻眼直呼「老闆切完榴槤都不會洗手洗刀子的嗎，榴槤芒果真的很難吃」，還奉勸網友路邊切好的水果真的別亂買。

文章一出網友紛紛笑說，「不錯喔，一次吃二種口味」、「雙重享受，一次擁有」、「買單種水果，却有兩種水果的口味，你賺到了」、「榴槤很貴，你賺到了」、「新品種榴槤芒果，有榴槤的香氣以及芒果的口感」。

芒果 爆怨公社

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