外送遇70歲伯舉步艱難「包尿布取餐」 他貼心舉動：很鼻酸

許多外送員會分享自己在工作上的經歷，就有一名外送員表示，某天送餐給位在五樓的客人，等了很久後才發現打開門的是一名年約70幾歲的老伯伯。外送員更說明，「老伯伯沒穿褲子，只穿著一件成人紙尿褲，然後散發出一股屎尿味」，看到此場景，外送員先詢問老伯伯的意見後，便馬上蹲下來替他更換尿布，「當時我聽到（謝謝）只覺得鼻酸，於是趕緊帶他去處理」。

原PO在14日於「爆怨公社」上發文說明，餐點抵達一樓大門時，客人表示自己不在家，會由老父親幫忙開門，但他等了好久後，一樓的大門才被打開。對此，原PO也強調，因為車上還有另一個客人餐點，所以三步併兩步往上衝，等了五樓後，還又等了幾分鐘才有人緩緩打開門，而令他印象深刻的是，開門的是位舉步艱難的老伯伯，讓原PO馬上脫鞋，親自把餐點放到餐桌上。

眼看行動不便的老伯伯眼神有點不好意思又尷尬，對此，原PO則說明，「可能是因為我發現他便溺了」，並藉此分析對方的尿布應該是兒子出門前幫忙換上的，而老伯伯因行動不便無法獨自替換，貼心的原PO則心想，要忍到兒子下班還有好幾個小時，便主動開口幫忙換尿布並表示「我以前大學社團是老年長青服務隊的，你可以放心」。

對於外送員此行徑，老伯伯則緩慢的說出「謝謝」二字。原PO表示「當時我聽到只覺得鼻酸，覺得他很可憐，於是趕緊帶他去處理」。雖然在這筆訂單花了很長的時間，但在離去前看到老伯伯的微笑道謝，讓原PO慶幸「雖然他沒有說話，但我的心裡面真的很開心能夠幫助到他」。

此文一出，便引起許多網友表示非常感動，紛紛表示，「謝謝你，好心人」、「或許家人也有不得已的苦衷，所以才會以外送的方式照顧長輩的飲食，但你的愛心還是很感人」、「其實這是長照悲歌的無奈，真的不是子女不孝，如果是獨生子女，不上班怎麼有錢養活自己和爸媽？如果不是獨生子女，哪個小孩願意辭職奉養？錢從哪裡來？」