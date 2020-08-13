下樓拿外送忘帶錢 上樓後卻要「一起等鎖匠」外送員氣炸

訂外送時，有些人怕沒收到餐點卻被扣錢，因此付款時便習慣選擇貨到付款的方式。但日前就有外送員上網發文抱怨，因客人領取餐點時忘記帶現鈔，就讓外送員跟著上樓拿，但到了家門口才發現對方忘了帶鑰匙，只好一起等著鎖匠來開門。這一系列的誇張行徑，讓不少從事外送員的網友都表示感同身受。

原PO在12日於「靠北熊貓2.0」投稿表示，當天抵達指定地點後，發現客人已在樓下等待取餐，但出乎意料的是把餐點給客人時，竟發現對方身上沒帶現金，跟著客人上樓後，才發覺他連鑰匙都沒帶。讓原PO忍不住爆粗口，「他X的能不能不要那麼天」。當兩人被鎖在門外時，只好等鎖匠來開門，耗了好一段時間，更耽擱後續接單時間。

而這名客人的誇張行徑曝光後，不少外送員也表示自己遇過類似狀況，「我也遇過住在出租套房的客人，打電話也不接，等了好久才下來，取完餐他發現感應門關上了，我看他怎麼上去沒帶磁扣也不帶手機」、「我也遇過家裡沒放現金的，硬押著他去7-11領」、「有遇過等了5分鐘才下來，手上拿包垃圾，然後跟我說她沒帶錢包下來，叫我再等她上去拿」。

但也有留言表示，「還真的第一次聽到，為了取餐把自己鎖在外面的客人，可見，他多重視你，連自己被鎖了，都一定要來跟你取餐，精神可嘉」、「是天兵嗎」、「這...很像我會做的事」、「還沒吃飯，血糖比較低，容易傻傻笨笨的」、「我知道你很生氣，但是我不爭氣的笑了」。