畫斑馬線師傅對童講「要好好讀書」 媽媽暖心身教萬人淚讚

職業不分貴賤！一名媽媽表示，今（11）日騎車載著兒子外出，恰巧路口施工在畫斑馬線，兒子見狀興奮大喊「叔叔好厲害，好像畫畫一樣」，怎料師傅卻吐出工作辛酸，原PO也給兒子良好的身教示範，暖心回應獲得2萬人按讚。

原PO在文中提到，騎車載小孩經過一個路口，剛好碰上師傅在補斑馬線的塗料，兒子覺得新奇想停下來看，於是她將車停在安全地方，此時，兒子開心喊道「好酷喔！叔叔好厲害，好像畫畫一樣，而且塗得好整齊」。

不過，話剛說完師傅卻開口「弟弟你要好好讀書，不要像叔叔一樣在這裡做工」，原PO聽完心頭一揪，馬上轉頭教育兒子「叔叔超厲害，這看起來很簡單，但需要專業的技術，叔叔一定是很認真學習，才會塗得這麼整齊，你要學習叔叔的態度，而且太陽這麼大，叔叔很辛苦的在補斑馬線，也是在保護我們的安全」。

原PO不捨地說「師傅你怎麼這樣說，每一行都有他辛苦專業的地方」，師傅則落寞表示「昨天有個老師說我們就是不讀書才會來做這個」，原PO強調「我也是老師，我就不會說這種話，就我看來你們很偉大」，師傅聽完豁然開朗「原來不是所有人都這麼認為，謝謝妳喔！」

原PO將對話分享至臉書社團「爆怨公社」，並於文末寫道「良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒，看到師傅說出那句話時，心裡真的很難過，希望今天的相遇能讓他心情好點，也能認同自己偉大的工作，辛苦所有在大太陽底下工作的人」。貼文引起廣大迴響，許多網友都替辛苦的師傅打氣留言，謝謝他們的默默付出，也稱讚原PO給小孩上了重要一課。