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不划算？問誰會在平價牛排店點雞排 網友：老饕才會

聯合新聞網 / 綜合報導
美味的台式牛排餐頗受民眾喜愛。聯合報系資料照
美味的台式牛排餐頗受民眾喜愛。聯合報系資料照

台灣美食文化包容力強，各式特色料理都能變化為具「台式」風味的美食，台式牛排即為其中一項，而且不只賣牛排，還提供雞、豬、魚排等料理。有網友提問去平價牛排館用餐，不點牛排點雞排是不是「很盤」，貼文引發熱議，認為會點雞排的「是老饕」。

有網友在《PTT Gossiping》版以「去牛排店點雞腿是不是最盤」為題發問，認為在南部超大雞腿便當最貴也才100元，好市多幫烤好的大雞腿8支賣289元，但是牛排館一份雞腿排卻要價200元，這個價格自己到生鮮超市都可以買好幾支雞腿了，覺得很不划算。

貼文引發網友熱議，認為到「高檔牛排店是浪費 百元牛排店是老饕」，到平價牛排店點雞腿排「至少是整支雞腿不是組合肉」、「台式牛排館最安全的就雞腿啊」、「那種店只有雞腿是可以吃的」、「我專門點雞腿排」。原PO拿雞腿便當價格來做比較，網友反問「你吃便當店阿是有濃湯、餐包、鐵板麵喔」、「把皮煎脆也是要技術」。

PTT 夜市

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