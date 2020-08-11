士林夜市快玩完？ 在地人揭：4原因讓人潮回不來

士林夜市因為靠近捷運、交通方便，因此也吸引不少觀光客，是台北市的熱門夜市。但有PTT網友卻發問，說士林夜市在湧入各國觀光客後，開始瘋狂漲價，導致本地人也不想去。最近因為疫情，觀光客減少，招租的店面越來越多，六日晚上人也稀稀落落，風光不在。這樣看來「士林夜市是不是快玩完了」？

有在地住了20幾年的鄉民出來解答，他說看了現在的沒落，對比以前的繁華，其實看了很難過，以他的觀察，大概分成幾個原因：第一，租金太高，文林路上獨棟最高可以到6、70萬，房東又有「你不租別人要租」的心態，沒有隨景氣調整，店家和人潮消失就回不來了。

第二，夜市的一大賣點是服飾店，以前服飾銷售非常賺錢，但自從網路出現，大家懂得比價，款式選擇可能還更多，不注重品牌的消費者慢慢轉移到網路，偏偏這是以前會逛夜市的主力族群。

第三，店家素質也是一大問題，小吃越來越貴，但份量卻越來越少，而且品質不穩定，長常吃到一肚子火。很多攤販靠噱頭宣傳，但客人買了卻有上當的感覺，下次就不會再來。

最後是觀光客，尤其是陸客，其他國家觀光客大部分不會買什麼東西，但陸客購買能力較強，消費習慣類似，比較會多買一些大包小包的東西。

對此，有鄉民認為「人其實還是很多，停車場都是滿的」、「買雞排還是一樣得排隊」、「還有熊貓、Ubereat會去幫他們送」；但也有人認為「地下化是敗筆，之後再也沒去過」、「變成觀光夜市後原本的味道都不見了」、「東西太貴，去一次就不想再去」；但也有人樂觀看待「自然淘汰、市場機制才會有更好的店出來」、「地攤經濟慢慢消失也是好事」。