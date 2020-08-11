全聯為什麼不開24小時店面？網揭「關鍵」主因

知名連鎖超市「全聯福利中心」，因商品多樣化、主打價格低廉，從熱鬧的大都會到偏鄉離島處處有全聯的身影，是不少民眾購買日常生活用品的首選，但是有網友好奇，為什麼不開24小時的店，這個時間應該還不少人在外面晃。

網友在PTT八卦版發文說，全聯最晚關店時間是晚上11點，這個時間還有不少人在外面閒晃，好奇為什麼不把每個區塊都開一間24小時營業的店，或是把營業時間延長到12點「難道不想把頂好打死嗎？」。

此文一出網友也紛紛回應「頂好24小時，但是東西比起全聯稍貴」、「而且全聯店坪大很多，大夜至少要兩個不划算」、「頂好的主攻商圈跟全聯不太一樣吧，所以才會開24小時」、「24小時只是浪費人力跟資源而已，大夜都是虧錢」。

也有不少人點出關鍵「他的主要目標對象不會半夜還在外面晃，那種半夜亂跑的根本不在乎錢吧」、「婆婆媽媽有24小時不睡覺的嗎？」、「就客群不同啊，其實全聯已經比以前有延長營業時間了」、「因為它的客群11點就睡了」。