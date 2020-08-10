爸帶3小孩「進親子廁所」被擋 他傻眼：清潔人員全力守門口
父母帶小孩出門在外，若遇到小孩有如廁需求，多會需要使用親子廁所，不過多數親子廁所多是設計女生馬桶搭配小孩馬桶，少有搭配小便斗的設計。有一名帶著3個小孩的爸爸表示，日前想帶小孩到親子廁所如廁，卻被清潔人員阻擋，讓他非常不知所措。
有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前帶著3名小孩外出，想帶小孩至親子廁所如廁，清潔人員卻用全力阻擋他進入，讓他相當不知所措。
該網友貼出兩張照片，雖然清潔廁所上畫有「爸爸」的圖案，一旁的告示卻寫明「限女性及125公分以下兒童使用，欲前往男性廁所請至8F或6F使用」。
其他網友也無法認同此規定，留言「限制那麼多是性別歧視了吧！顧廁所顧成這樣」、「這是性別歧視，去客訴」、「就歧視男性啊！」、「太誇張了，不能接受這種愚蠢的性別歧視」、「明顯是性別歧視，認為男性就是有犯罪行為」、「親子廁所對男生不友善，那就是都把照顧小孩當成媽媽應該的責任吧？」、「請打掃幫你帶小孩去尿尿，你用身體守衛門口」。
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