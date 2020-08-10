她問吃麵拿走桌上辣椒醬會詢問嗎 網友回應兩極

台灣小吃店琳瑯滿目，不過吃飯禮儀卻差很多。網友在「爆怨公社」上詢問，她表示吃麵時，如果看到別人桌上有辣椒醬，會問候一聲再拿走，還是直接取用呢？網友看完有人認為，「是公用的，又不是私人的，問不問其實都還好」，不過也有人覺得「拿的動作等於打擾別人吃飯」。

原Po表示，「請問你們去吃麵，看到別人桌上有辣椒醬，你們會過去問候一聲再拿走? 還是直接過來拿走，用好再拿回來放桌上」，她解釋因為剛剛吃麵時，有位先生沒有向她詢問就端走整罐辣椒醬，讓她感覺很不好，原Po不解的說「是我太怪癖嗎？」

網友看完，有人認為詢問是禮儀，「正常的會禮貌問一下，那是不正常的」、「我們不跟沒禮貌的人一般見識」、「雖說是屬於店家的東西，但依然得禮貌性徵得該桌用餐人同意，畢竟不曉得該桌用餐人是否還需要使用 」、「原來現在有禮貌的告知一下，已經變成異類了，台灣的教育真棒」、「我會問，因為這是禮貌問題、家教問題 」。

不過也有人認為，就算沒被問也不會不開心，「是公用的，又不是私人的，問不問其實都還好」、「說難聽一點，有問是客氣，沒問也是剛好而已，除非是你自己帶來的」、「雖然我會問，但是別人沒問我也不會在意」、「曾經自己帶衛生紙，其他客人以為是店家提供的，問都沒問一聲就直接拿去用⋯⋯⋯我當場傻眼在那裡等他拿回來放才收回包包內」。