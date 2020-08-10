麥當勞破例早上七點炸薯條 背後藏感人故事

從事殯葬業的男子在「爆系故事館」上發文，他表示前兩天接到客戶電話，知道要服務七歲就早逝的小女孩格外不捨，他從女孩爸媽口中得知女孩喜歡吃麥當勞薯條，但女孩的告別式在早上七點半，那個時段並未提供薯條，男子特地與店家說明原委，店家爽快答應現炸薯條，還加贈兒童餐玩具，網友看完故事全紅了眼眶，直呼好感動。

原Po解釋，那天他接到要服務早逝的七歲女孩案件後，心中格外心酸與不捨，與家屬談話過程中，他意外得知小女孩生前喜歡吃麥當勞薯條，原Po表示「當下心中默默的想為小女孩多做些什麼，如果因為我們多做一些可以讓家屬得到安慰，也許也是一樁善的循環」。於是他拿起電話打給離殯儀館最近的麥當勞。

原Po表示，小女孩的告別式在早上七點半，他詢問店家「請問您們早上可以買得到薯條嗎？」店家解釋，薯條供應時間是早上五點前或是十點半以後，原Po接著問「那如果我想七點買，您可以五點留兩包大薯給我嗎？我七點過去拿」，店家基於品質婉拒原Po的要求，原Po不死心的向店家說明小女孩的故事，最後取得店經理同意。

告別式當天，原Po在七點十分到達麥當勞，走到櫃台拿預定的餐點，原Po說「店副理把熱騰騰的現炸薯條+雞塊+兒童玩具交到我手上」，店副理表示「這是我們店裡的一點心意，送給小女孩，祝福她」，原Po拿著手上的薯條與飲料，眼眶泛紅哽咽，並跟麥當勞所有為小女孩付出的人說了三聲謝謝。

原Po表示「拿著熱騰騰的現炸薯條帶給小女孩，祝福祢一路順風，乘風高飛，當個快樂小天使」，網友看完也回應「這薯條加了滿滿洋蔥！祝福小妹妹跟著菩薩好好修行」、「好感動嗚嗚，孩子在天上一定很開心！也謝謝該店的員工幫助」、「好令人感動~不過也是你的誠心感動了麥當勞店經理」。