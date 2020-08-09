動滋券使用首日迪卡儂排隊結帳等2小時 網無奈：其他店也這樣

由體育署推出面額500元的動滋券，在近兩天開放民眾領取，迄今已有超過百萬人完成領券，8日早上就開放民眾使用，因此就有不少民眾開始到各大體育用品店消費。對此，昨（8）日就有網友在PTT中PO文提到，自己昨天到全台最大體育用品店迪卡儂消費時，才一進到賣場店員就告知他，現在結帳至少要等2小時以上，讓他覺得相當傻眼，於是就好奇詢問廣大網友「有沒有為了結帳的等2小時的八卦？」

原PO在文中提到，現在只要一進到中和店的迪卡儂，店員就會在門口告知消費者結帳最少要2小時起跳，並接著PO出迪卡儂的人潮盛況。從照片中可看出，大賣場裡滿滿都是人，每一區都有在逛街的消費者，甚至還人手一台購物車，導致結帳區一排就是繞好幾圈，可見民眾都趁著有動滋券的加持來體育用品賣場消費。

原PO看到此場景驚訝的說道「看了一下排隊人潮都快跑一圈了，嚇到趕快回家，打算假日再來買」。PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，紛紛留言回應「八成是為了動滋券來的」、「迪卡儂成為最大贏家」、「2小時真的太誇張了」、「為什麼不能改天再來買，一定都要擠在第一天？」、「其實這是迪卡儂日常，有特賣會的時候也都那麼多人」、「其實貪小便宜的一堆啦，2小時真的太扯，搞不好有些人進去就只買幾雙襪子和水壺而已」。

也有一些網友提到其他店也出現同樣的狀況，「摩曼頓都要排30分鐘了」、「內壢家樂福的迪卡儂也是排一堆人，我進去直接出來，完全不想人擠人」、「現在很多家迪卡儂都這樣了，一排就是1小時以上」、「高雄這邊的迪卡儂人更多，排隊結帳人潮繞好幾圈」。