男狂湊40萬三倍券買重機 店家一度改口「不收」惹議

大家振興三倍券領了沒？為配合政府振興經濟，順便提振買氣，許多店家也紛紛推出專屬優惠。先前有建商推出1000折10萬，噱頭十足，近日則有一間重機行推出「3000變5000」的超值促銷專案，只要使用3000元的三倍券，就可以折抵5000元，而且不限次數、可以疊加，引爆話題。

一位李姓車友看到此優惠，火速湊了40萬元的三倍券，想購買一台價值63萬元的重機，出發前還特地打電話向店家確認是否可無限疊加使用，也得到業務表示「拿得出來多少都收」。結果到了現場，店家竟改口不收，表示名額已經用完，引發極大爭議，相關輿論也在網路上發酵。

不過，車行老闆最後還是負起全責，將重機以優惠方案賣給了李姓車主，並在臉書貼文向大眾致歉，表示：「坦然面對記者媒體與社會大眾的批評指教，畢竟犯錯就是犯錯，本公司虛心接受與反省。也恭喜李先生成為我們大千的車主，本公司也承諾保固和車主服務一點也不少。」雙方化解誤會，為事件畫下完美的句點。

對此有人認為店家應該早點出面，不該等網路輿論爆發才開始彌補，「商譽都沒了才負責，亡羊補牢的商譽」、「論如何在一夕間毀掉名聲」、「被罵才改說補救，見風不得不轉舵的負責」。但也有許多人留言給予店家鼓勵，「負責！就是給一個正面讚！」、「雖然一開始處理不妥，後來壓力排山倒海而來肯補救也給認同」、「了不起！負責！這樣就對了！也幫車主圓夢！祝貴店生意興隆！」。