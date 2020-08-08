快訊

只禁止陸生返台 林濁水：需要這樣嗎？

棒球／旅美投手曾仁和飆速150公里 先發4局無失分

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老爸要收「賣車女業務」當乾女兒：她的心思單純得像一張白紙

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友的父親先前買車認識一位女業務員，認為她身世可憐想收她當乾女兒。 示意圖/ingimage
一名網友的父親先前買車認識一位女業務員，認為她身世可憐想收她當乾女兒。 示意圖/ingimage

這個網友的父親節可能過得有點尷尬，有位網友在「爆怨公社」表示，自己爸爸跟她預告她即將多一個妹妹，原來她爸爸同情買車認識的女業務沒有爸爸，因此想收女業務為乾女兒，讓一家人都超緊張，急PO網求助，而網友們看了也覺得「事情不單純」。

網友在臉書社團「爆怨公社」表示，她的爸爸先前買車認識一名女業務，由於女業務總是哭訴自己從小沒爸爸，於是原PO爸爸想收她做乾女兒。且最怪異的是，每一年原PO找爸爸過父親節買禮物，每次都被打槍，但今年爸爸突然約了家庭聚餐，且還要帶女業務出席。

近日，原PO爸爸還打給她說，「妳要有一個妹妹了，因為她心思單純像一張白紙，要認她當乾女兒」。讓原PO聽了氣到上網大罵，「在我看來她就是用自己可憐身世想騙我爸」，而原PO的媽媽和兩個哥哥也不斷打電話來要她想想辦法。

網友們一看，也都覺得事情不單純，「感覺妳會有新媽媽……」、「確定是妹妹？是妹妹？是妹妹嗎？」、「感覺她的動機不單純」、「過陣子要變成你的後母了」。

至於解決方式，有不少網友開玩笑表示，「叫你2個哥哥上……」、「後媽？還是嫂子？二選一」。更多網友說，「讓妳媽媽先把你老爸的錢吸乾，就沒有乾女兒了」、「叫你媽開大絕，再繼續跟業務勾勾纏，就離婚，財產都拿走，沒錢了，業務肯定酸（逃）得跟鬼一樣快。」

還有網友的回應更邪惡，「爸爸說的新妹妹可能是指女業務肚子裡那個」、「看來不是乾女兒，你真的要有一個妹妹了」、「多一個妹妹，還以為跟女業務有小孩了」。

父親節 爆怨公社

延伸閱讀

AA制實測！他3個月約19女吃飯 實驗結果超意外

20年好友想借錢！他霸氣匯10萬 結局超意外讓網友驚呆

好市多買日常生活用品 結帳金額「140萬！」她嚇瘋

厚顏鄰居出沒！亂停自家停車格還嗆「為何不能停」他氣炸

相關新聞

男狂湊40萬三倍券買重機 店家一度改口「不收」惹議

大家振興三倍券領了沒？為配合政府振興經濟，順便提振買氣，許多店家也紛紛推出專屬優惠，先前有建商推出1000折10萬，噱頭十足，近日則有一間重機行推出「3000變5000」的超值促銷專案，只要使用3000元的三倍券，就可以折抵5000元，而且不限次數、可以疊加，引爆話題。

老爸要收「賣車女業務」當乾女兒：她的心思單純得像一張白紙

現實中竟然真的會發生這種八點檔劇情！有位網友在「爆怨公社」表示自己爸爸跟他預告即將收一個「乾女兒」，而且對方身分竟然是爸爸買車認識的業務，讓一家人都超緊張PO文問網友怎麼辦，而網友們看了也覺得「事情不單純」。

厚顏鄰居出沒！亂停自家停車格還嗆「為何不能停」他氣炸

停車格糾紛不時會出現，日前也常見因為找不到車位，直接擋在別人車位外，讓別人動彈不得的誇張行徑，這次有民眾抱怨，有鄰居直接停在自家的機車格上，被告知後還跳針說「你們不是都沒在停嗎？」讓他直呼「超級傻眼的沒水準」。

國外蝦皮搜尋關鍵字封鎖「台灣」 改用「中國台灣」才有結果

電商平台「蝦皮購物」是許多台灣人愛用的購物平台，總部雖設立在新加坡，但一直被認為有「中資背景」。而有位PTT網友在八卦版爆料「國外上蝦皮『臺灣』關鍵字被遮蔽」，更加深網友的懷疑。

台灣什麼軍種最強？網點這個「最悍部隊」比地獄還可怕

共軍近日多次出動軍機、軍艦繞台演訓，除了逼近台灣西南海域的防空識別區，也曾逼近台灣東部的防空艦別區，共軍威脅與日俱增，兩岸情勢也逐漸增溫，共軍是否派兵攻台，一直是民眾關心的議題，近來有網友就問到「台灣哪個軍種最強？」引起討論。

知名運動賣場驚見帳篷露出「一雙腿」他觀察真相讓人傻眼

一般民眾在購買床墊、沙發、椅子的時候，都會想先試試看是不是真的舒服，或是適合自己，有人則是在知名運動品牌賣場，看到了一位民眾在「帳篷」裡面睡了起來，而且還睡到打呼，行徑讓人傻眼。

好市多買日常生活用品 結帳金額「140萬！」她嚇瘋

美式賣場好市多，每到假日總是擠滿著人潮，深受民眾喜愛，但7日有網友在臉書發文說「只買日用品看到結帳140幾萬！」讓她看到快要嚇壞了，結果後來發現只是虛驚一場。

客訂外送付錢「1元掉水溝」轉頭就走 路過伯補上貼心舉動

現在外送平台普及度高，讓許多人選擇把外送員當做職業。但有一名女外送員表示，昨天她接了一張單等有點久，結果來取餐的是一名目測約8至10歲的妹妹，付錢時的態度也很差，竟直接用甩的，結果不小心讓1元銅板滾到水溝內，而旁邊陌生阿伯目睹整個過程，上前替外送員抱不平，讓原PO欣慰道「心情頓時好多了」。

20年好友想借錢！他霸氣匯10萬 結局超意外讓網友驚呆

俗話說談錢傷感情，親友之間無論感情再好，只要扯到錢就容易撕破臉，然而有網友表示，結交20年的好友因急需用錢，自己毫不考慮直接借出10萬，沒想到日前手機收到訊息，他將結果分享到網路，讓眾網友看完全驚呼「熟悉的起手式，不一樣的結局」。

雨天跑外送回家後出現「這種奇景」 網：洗錢喔！

許多人下雨天不想出門，便會選擇叫外送解決三餐，但外送員若在雨天還與客人使用現金交易，裝錢的的袋子很容易就被雨水浸濕。日前就有外送員分享，自己在下雨天送餐時常遇到的「雨天日常」，讓許多外送同業曬出照片，感嘆「原來我不是一個人」。

此生必看的鬼片？「答案揭曉」 後勁強到看完3個月都有陰影

看電影是現代人常見的休閒娛樂，在眾多電影類型中，恐怖鬼片一直深受觀眾喜愛，劇中令人膽戰心驚的氛圍，讓人邊看邊冷汗直流。日前有網友在臉書社團「靈異公社」發文詢問「心中第一名的鬼片包含連續劇和電影是哪一部」，問題曝光掀起眾人熱議。

開高速公路遇豪大雨狂炸「能見度剩10%」 結局超催淚

台灣進入梅雨與颱風季節，除了會造成部分地區淹水災情外，也考驗民眾對於大雨出現時開車的應對。日前有位女網友分享，表示自己從台南開國道到高雄的路段，發現越往南開，雨卻越下越大，甚至一度看不見地上的標線，在極度害怕的心境下，原PO便脫口而出「爸爸，我好害怕」。沒想到這陣大雨卻像按了暫停鍵般停止，這時才想到今天是「過世爸爸國曆生日」。

熱門新聞

好市多買日常生活用品 結帳金額「140萬！」她嚇瘋

知名運動賣場驚見帳篷露出「一雙腿」他觀察真相讓人傻眼

緬甸少女腰圍僅13.7吋！堅稱無P圖身材純天然 目標挑戰健力士

20年好友想借錢！他霸氣匯10萬 結局超意外讓網友驚呆

「包包常被偷所以要放座位」 捷運佔位婦歪理還狠嗆規勸民眾

為何美國很少見豬肉漢堡？ 行家揭「真相」長知識

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。