聽新聞
test
0:00 / 0:00
老爸要收「賣車女業務」當乾女兒：她的心思單純得像一張白紙
這個網友的父親節可能過得有點尷尬，有位網友在「爆怨公社」表示，自己爸爸跟她預告她即將多一個妹妹，原來她爸爸同情買車認識的女業務沒有爸爸，因此想收女業務為乾女兒，讓一家人都超緊張，急PO網求助，而網友們看了也覺得「事情不單純」。
網友在臉書社團「爆怨公社」表示，她的爸爸先前買車認識一名女業務，由於女業務總是哭訴自己從小沒爸爸，於是原PO爸爸想收她做乾女兒。且最怪異的是，每一年原PO找爸爸過父親節買禮物，每次都被打槍，但今年爸爸突然約了家庭聚餐，且還要帶女業務出席。
近日，原PO爸爸還打給她說，「妳要有一個妹妹了，因為她心思單純像一張白紙，要認她當乾女兒」。讓原PO聽了氣到上網大罵，「在我看來她就是用自己可憐身世想騙我爸」，而原PO的媽媽和兩個哥哥也不斷打電話來要她想想辦法。
網友們一看，也都覺得事情不單純，「感覺妳會有新媽媽……」、「確定是妹妹？是妹妹？是妹妹嗎？」、「感覺她的動機不單純」、「過陣子要變成你的後母了」。
至於解決方式，有不少網友開玩笑表示，「叫你2個哥哥上……」、「後媽？還是嫂子？二選一」。更多網友說，「讓妳媽媽先把你老爸的錢吸乾，就沒有乾女兒了」、「叫你媽開大絕，再繼續跟業務勾勾纏，就離婚，財產都拿走，沒錢了，業務肯定酸（逃）得跟鬼一樣快。」
還有網友的回應更邪惡，「爸爸說的新妹妹可能是指女業務肚子裡那個」、「看來不是乾女兒，你真的要有一個妹妹了」、「多一個妹妹，還以為跟女業務有小孩了」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言