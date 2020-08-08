老爸要收「賣車女業務」當乾女兒：她的心思單純得像一張白紙

這個網友的父親節可能過得有點尷尬，有位網友在「爆怨公社」表示，自己爸爸跟她預告她即將多一個妹妹，原來她爸爸同情買車認識的女業務沒有爸爸，因此想收女業務為乾女兒，讓一家人都超緊張，急PO網求助，而網友們看了也覺得「事情不單純」。

網友在臉書社團「爆怨公社」表示，她的爸爸先前買車認識一名女業務，由於女業務總是哭訴自己從小沒爸爸，於是原PO爸爸想收她做乾女兒。且最怪異的是，每一年原PO找爸爸過父親節買禮物，每次都被打槍，但今年爸爸突然約了家庭聚餐，且還要帶女業務出席。

近日，原PO爸爸還打給她說，「妳要有一個妹妹了，因為她心思單純像一張白紙，要認她當乾女兒」。讓原PO聽了氣到上網大罵，「在我看來她就是用自己可憐身世想騙我爸」，而原PO的媽媽和兩個哥哥也不斷打電話來要她想想辦法。

網友們一看，也都覺得事情不單純，「感覺妳會有新媽媽……」、「確定是妹妹？是妹妹？是妹妹嗎？」、「感覺她的動機不單純」、「過陣子要變成你的後母了」。

至於解決方式，有不少網友開玩笑表示，「叫你2個哥哥上……」、「後媽？還是嫂子？二選一」。更多網友說，「讓妳媽媽先把你老爸的錢吸乾，就沒有乾女兒了」、「叫你媽開大絕，再繼續跟業務勾勾纏，就離婚，財產都拿走，沒錢了，業務肯定酸（逃）得跟鬼一樣快。」

還有網友的回應更邪惡，「爸爸說的新妹妹可能是指女業務肚子裡那個」、「看來不是乾女兒，你真的要有一個妹妹了」、「多一個妹妹，還以為跟女業務有小孩了」。