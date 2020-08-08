厚顏鄰居出沒！亂停自家停車格還嗆「為何不能停」他氣炸
停車格糾紛不時會出現，日前也常見因為找不到車位，直接擋在別人車位外，讓別人動彈不得的誇張行徑，這次有民眾抱怨，有鄰居直接停在自家的機車格上，被告知後還跳針說「你們不是都沒在停嗎？」讓他直呼「超級傻眼的沒水準」。
網友在臉書「爆怨公社」寫道，開車到自家地下室停車的時候，不知道是哪戶鄰居把自己的機車停在他們的機車格上，正好看見她剛好停好往電梯走，於是原 PO開過去和她詢問是要臨停嗎，沒想到對方竟然說「沒有啊，你們不是都沒在停嗎？」原PO進一步說是自家停車格，沒想到對方又持續跳針「可是你們不是沒機車在停？為什麼不能停？」
原PO和對方表示，因為是自家停車格，沒有要借人的意思，而且被停的時候也沒有人來打過招呼，結果對方甚至沒有聽他把話講完，就直接走進電梯，原PO說因為地下室是單向，後面有車子在等，所以沒辦法看到她住幾樓，只好先開走，然後打給管委會處理，原PO被那副理所當然的嘴臉的氣到，直呼「超級傻眼的沒水準」。
其他網友看到也說「應該更清楚跟她說，這格子是花新台幣買來的私有用地，就算沒在停，也不是當公有地給人停吧！」、「報警啊！什麼噁爛的嘴臉！並不是不要臉最大好嗎！」、「不要臉的人還真多啊」、「沒在停關你什麼事？你就可以停嗎？我家也有空房沒人住你也可以住進來嗎？」。
最後管委會代替對方聯絡，說明因為對方家裡「剛買房」，經濟比較緊，問願不願意用一個月「100元」把車位租她，原PO則直接說明不租，如果再讓看到她停車位，會在車上貼收費單，以時以次計費，另外他也說明，社區機車租金行情是200元。
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