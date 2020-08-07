開高速公路遇豪大雨狂炸「能見度剩10%」 結局超催淚

台灣進入梅雨與颱風季節，除了會造成部分地區淹水災情外，也考驗民眾對於大雨出現時開車的應對。日前有位女網友分享，表示自己從台南開國道到高雄的路段，發現越往南開，雨卻越下越大，甚至一度看不見地上的標線，在極度害怕的心境下，原PO便脫口而出「爸爸，我好害怕」。沒想到這陣大雨卻像按了暫停鍵般停止，這時才想到今天是「過世爸爸國曆生日」。

原PO在7日於「靈異公社」上發文分享，下班時從台南出發，上路後發現開始下起比較大滴的雨，但心想應該也是跟前幾天一樣，就算下大雨也可能一小段路程就變小了。但到了岡山時的雨就像用倒的一樣，原PO更形容「那個雷電在你頭上打，大到心裡有點害怕」。

而到了楠梓後，風雨更是增大，原PO則說明這段路「雨大到我完全看不到前面的路，能見度只有10%，雙黃燈也不敢滅，擋風玻璃一片模糊，兩個後照鏡根本看不到後面來車距離」，更形容當時根本就像「飄洋在大海裡，完全抓不到距離」。最後，原PO則說明為了慢慢開而切去慢車道，但發現切過去就後悔了，因為完全也看不到地上的標示線，當時只想著「算了，撞到就撞到了」。而在心裡極度害怕的情況下，她便脫口而出「爸爸，我好害怕」。沒想到這句話講出來後，就像突然有人把雨勢按了停止鍵，大雨瞬間停了。而她事後才想到，原來今天是已過世爸爸的生日。

此文一出，便引起廣大網友的討論，紛紛表示，「我也想爸爸了啦！雖然爸爸還很健康，但好久沒見到了！拜託給我面紙」、「父母永遠會關心擔心著自己的孩子，請相信吧」、「我爸爸在我10歲就去世了，過了40幾年，我也是好想我的爸爸」。而也有留言建議「個人經驗分享：車上放一副太陽眼鏡，開車時遇到下大雨可以戴上，下大雨產生的白霧現象戴太陽眼鏡視線會變很清楚，就不會發生今天你遇到的狀況看不到路」。