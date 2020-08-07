交通照樣塞…他質疑中和蓋捷運要幹嘛？貼文引網友論戰

台北捷運路線眾多，甚至橫跨雙北兩市，已形成非常方便的交通路網，環狀線也於今年（2020）年初通車啟用，但有位中和的網友發文表示不論是興建中或興建完，交通一樣大塞車，讓他質疑中和蓋捷運根本沒有用，貼文一出也引起網友兩極的看法。

原PO在PTT表示蓋環狀線的這段期間是交通黑暗期，路又小又爛，每天也都在塞車，原本期待捷運蓋好後能紓解一些車流，沒想到期盼落空，「蓋完後，上下班路上車一樣多，每天塞，車流量根本沒變少，車禍三不五時就看到一件，請問這種地方蓋捷運幹嘛？是會用嗎？」

有網友對於原PO的看法不以為然，「你都說整天塞車了還不蓋，不然捷運是幹嘛的」、「不說永和的頂溪，中永和交界的永安市場還有南邊景安運量都很龐大，你說中和不需要捷運？」、「中和一堆高架，看了就厭世」、「萬大線蓋好車一定會變少」、「至少搭捷運不會被塞住，多一個選擇」。

但也有人不看好捷運完工後能讓交通變好，「中永和跟新莊通車後，都是完全感受不出來有比較疏通的」、「感覺20幾年來都這樣，現在也沒比較好，真可怕的地方」、「說真的我不看好那邊捷運站蓋好可以舒緩那邊交通，想想新莊線當初在蓋時，新莊中正路渡過交通黑暗期，結果沒舒緩交通反而更塞，因為只要有捷運站，周遭只會有更多違停、更多臨停」。