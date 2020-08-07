他見路邊車遭撞凹 肇事婦人塞2千求勿報警…真相曝光讓人傻眼

開車在路上難免會發生大大小小的意外事故，一名男網友日前看到有位婦女開車迴轉時擦撞到停在路邊的車，他拿出手機準備要拍照存證，婦人卻急忙塞了2000元給他並懇求別報警，接著開車離去，只不過真相曝光卻讓許多人跌破眼鏡，因為遭撞的車根本不是男網友的。

男網友在臉書「爆廢公社」敘述日前正在上班時突然聽到碰撞聲響，他趕緊從公司跑出去察看，發現有名婦人開車迴轉時弧度沒抓好，結果擦撞停在路旁停車格裡的車輛，她的車子前保險桿也因此凹了進去。原PO見狀走過去說「拜託大姊，妳怎麼開的啦？」婦人不斷道歉表示因為趕著要去接小孩下課，不小心才發生意外。

而當時正值下班時刻，路上的人車也越來越多，原PO擔心影響交通，也不想與婦人爭執，於是拿出手機準備拍照存證，沒想到婦人見狀趕緊掏出2000元塞給原PO，並且懇求不要報警，然後匆匆忙忙地開車離去。只不過這下換原PO傻了，因為他根本不是受害車主，「我都還來不及跟她說這台車子不是我的，我也不知道這是誰的車子，我只是想幫你們留現場的照片」。

文章一出讓許多網友搞笑的說「直接賺2000」、「可以再賣給倒楣車主一次」、「莫名其妙賺2000也不錯」、「2000…遮口費嗎？」、「難怪現在車禍一發生，拍照的多了很多，原來有錢賺」；還有人說給2000元實在太少了，「2000根本也不夠」、「這個最少6000起跳啊」、「車前雷達就不止2000了」、「2000塊也烤不了這塊吧」。

不過有網友質疑原PO拿這2000元可能有觸法嫌疑，「那2000不是給原PO是給車主的，收起來變侵佔」、「到時車主報警調影像，拿這2000會出事嗎？」還有人不解為何肇事婦人不想報警，「她一定沒保險，不然就有前科，為什麼要拜託人家別報警？怪怪的」、「肯定沒有駕照」。