加油加滿最好？ 網友提出警告：浪費錢也傷身體

汽機車是許多人通勤的交通工具，加油的方式也各有不同，有人習慣加滿，也有人會加到自動跳停，就有網友表示自己的車都是加到滿為止，而且既然每天都要用到車，為何不一次加滿，他也好奇的想知道「開車加油不加滿的都哪種人？」

這名網友在PTT寫道自己有在開車也有騎車，每次去加油站都是採用自助式的，所以他都會把油箱整個都加滿，「反正都要用的，為何不一次加滿？」對於每個人加油的方式，他說能理解有些騎車的人加油都是幾百元，但是開車族卻也只加個300、500元，這讓他很納悶的想問「請問這會比較省嗎？負重考量？開車不加滿油的都哪種人啊？」

貼文引起許多網友的激辯，「加滿了車子變重會更耗油啊」、「又不是每個人天天都在開，有時候假日才開一下的，加滿放油箱也不知道油會不會變質」、「加太滿會傷油氣回收系統喔」、「你沒考慮過油箱沒加滿，長時間沒使用水氣會讓油箱生鏽」。

還有內行的網友提出解釋，「如果油放在油箱太久沒用掉，是會變質的，所以車比較多或同時有汽機車的，加油不要加滿，盡量2-3個月內能加新的油」、「比較少開的人啊，油才不會在油箱太久變質」。

其實加油正確的方式是「跳停」就好，不要加滿，有些車主為了付款方便，當油槍跳停後會要求加到整數，但這種強迫加油的做法讓有些油沒有進到車子油箱裡，反而回收到油池的管子，甚至還造成油氣外洩，不僅多花冤枉錢，還傷害身體、造成環境汙染。