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30歲沒出過雙北很誇張？ 網曝關鍵原因「機能強到沒差」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友的朋友30歲了，但從沒踏出過雙北，令他不禁好奇「會很誇張嗎？」，引起不少網友熱議。圖／報系資料照片
一名網友的朋友30歲了，但從沒踏出過雙北，令他不禁好奇「會很誇張嗎？」，引起不少網友熱議。圖／報系資料照片

有些人一生都在自己居住的城市生活，從沒去過外縣市。一名網友的朋友30歲了，但從沒踏出過雙北，令他不禁好奇「會很誇張嗎？」，引起不少網友熱議。

一名網友在「批踢踢實業坊」女人版發文，他朋友30歲了卻只在雙北活動過，從沒出過外縣市，求學及工作也都在這兩個直轄市，雖然有外縣市的朋友，但聚會都會選擇地點在雙北的參加，工作沒有出差機會、教育訓練也都在公司裡，於是他想問問網友們「活到30歲，沒踏出過雙北會很誇張嗎？」。

有些網友相當震驚，「畢旅也都在雙北？」、「都不出去玩呀？」、「視野真狹窄，覺得沒出過國已經算扯了耶」、「楚門的雙北」、「不可能，學校旅行都不參加喔？」、「他一定跟你講，校外教學不算…」。

不過許多網友認為，雙北生活機能相當好，不去外縣市並不意外「為什麼誇張，他覺得雙北夠用啊」、「他開心就好啊」、「還好！附近很方便，我幾年沒離開我家超過兩個捷運站了」、「雙北可能還好吧，你要是跟我說有人30歲都沒出過苗栗，我會比較震驚」、「捷運到不了的地方根本沒必要去」。

有網友認為，去外縣市交通不便又容易塞車，還不如出國更值得「不會很誇張啊，雙北以外去了對人生也沒幫助，出國就算了」、「雙北機能就是強到沒去其他縣市也沒差，每次去其他縣市交通真的麻煩死了，自己開車如果碰到假期也很塞，但沒去其他縣市跟沒出國兩回事啊，要觀光旅遊與其去雙北以外，不如出國走走」。

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