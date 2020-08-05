為何歐洲國家市容超美？內行網友曝「2關鍵」：台灣致命傷

台灣房價居高不下，租金也貴得嚇嚇叫，雖然如此，不少人卻認為台灣的街道市容不太美觀，就連天龍國也是數十年沒進步。就有網友在PTT上發文詢問道「為啥東歐中歐很窮，市容卻很好看？」引發網友熱烈討論，認為「氣候」和「房屋維修費」是打造漂亮市容的兩大關鍵因素。

原PO表示，中歐和東歐有一些小國家，平均國力看起來不怎麼樣，經濟也沒台灣繁榮，不過市容卻很好看，好奇詢問「為啥會這樣呢？」此文一出，半天內吸引大票網友留言，「問政客啊」、「沒都更過啊！所以都保留舊建築」、「法律的問題，台灣如果設一個委員會，決定房子外觀，強制老房子拉皮，不聽就罰錢，也會很漂亮」。

當然也有內行網友點出關鍵因素，表示中東歐國家「氣候好」、「台灣熱加潮濕」、「氣候潮濕跟粉塵量，就算新屋一年後也是髒」、「歐美日有房屋維修費，尤其特定地方特別要求街景」。

此外，也有網友分享自己旅居國外的經驗，提到「美國加拿大就這樣，你房子太難看可以報警，你就被罰錢了」、「我家在美國，草坪沒清理，隔壁鄰居就檢舉了」、「我記得去歐洲的時候，連正在整修的房屋都要用好看的帆布擋著」。有網友不客氣表示，曾在IG上看過有外國人PO出在信義區照片「背景超像貧民窟」、「別懶了！快把你家外牆粉刷一下吧」、「美學跟窮無關吧」、「想想上次粉刷是不是交屋時」。

除了「氣候」和「維修費」，有網友提出自身的觀察心得，點出「台灣又特愛用白色外觀，不用一年保證髒」、「法規啊！你買房子外觀要維持原狀，不能自行改建」、「台北違建緩拆，就這樣」。