快訊

髮夾彎！才宣布境外舊生全解禁 教部秒改口：排除陸生

又傳一人自台返港確診 指揮中心聯絡港方後這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工程師合約未到提前離職 「出一招」沒賠錢還拿10萬元

聯合新聞網 / 綜合報導
工程師提前解約沒賠償公司毀約金還拿10萬元。示意圖。圖片來源／ingimage
工程師提前解約沒賠償公司毀約金還拿10萬元。示意圖。圖片來源／ingimage

找個合適的工作不容易，但若真適應不良想提前離職又得賠償違約金給公司，常讓人因此猶豫，不過就有網友提到他的工程師朋友因不喜歡現在的工作而選擇提前離職，最後不但沒賠錢還拿了快10萬元，讓網友看了都喊精彩。

一位網友在「Ptt八卦板」發文提到，他的朋友之前在某大集團旗下的子公司當工程師，當時入職公司有簽合約要求需要做兩年或三年，若是選擇提前離職就得要賠償公司半年的薪水。

不過原po表示，後來朋友做了一年多覺得職位並不適合他，所以想要在合約期間離職，但是按照合約內容他勢必得賠錢，結果朋友竟使出絕招，找了勞工局並將一年加班紀錄及出勤時間攤出來，還告狀公司沒有給加班費，最後朋友不但成功離職不用賠錢，公司還補發了快10萬元的加班費給他，人資當下看到臉都綠了。

文章一出有網友紛紛表示，「故事精彩，滿分」、「好誇張啊」，但也有人問起「綁約後提前離職賠錢是合法的嗎?」事實上，當雇主要與勞工約定最低服務年限時，須得符合「雇主提供專業技術培訓及該項培訓費用」或「雇主提供勞工遵守最低服務年限約定的補償」，且得考量專業技術培訓成本、相同職務勞工的替補性、補償額度的範圍，及最低年限的合理性，若無依照的原則與勞工約定，約定就會是無效的。

離職 勞工局

延伸閱讀

「菜鳥別進圓環」日本人玩台南列8心得 在地人狂點頭

醫療和殯葬誰容易遇鬼？ 網友推翻曝這行才最常遇

故宮慶祝父親節跟風「像極了爸爸」 網友創意留言超爆笑

不認識新郎新娘想包紅包吃喜宴 他曝超享受原因

相關新聞

為何歐洲國家市容超美？內行網友曝「2關鍵」：台灣致命傷

台灣房價居高不下，租金也貴得嚇嚇叫，雖然如此，不少人卻認為台灣的街道市容不太美觀，就連天龍國也是數十年沒進步。就有網友在PTT上發文詢問道「為啥東歐中歐很窮，市容卻很好看？」，引發網友熱烈討論，認為「氣候」和「房屋維修費」是打造漂亮市容的兩大關鍵因素。

工程師合約未到提前離職 「出一招」沒賠錢還拿10萬元

找個合適的工作不容易，但若真適應不良想提前離職又得賠償違約金給公司，常讓人因此猶豫，不過就有網友提到他的工程師朋友因不喜歡現在的工作而選擇提前離職，最後不但沒賠錢還拿了快10萬元，讓網友看了都喊精彩。

YouBike雙載被甩落險遭後車撞上 網嘆：放暑假比鬼門開可怕

馬路如虎口！不論是何種交通工具，正確且妥善駕駛才能保障生命安全。日前，一名網友PO文分享3名女學生騎著YouBike行駛在路中，前方女學生為了閃躲汽車而向右橫切，導致後方2名雙載女學生嚇得失去平衡，差點摔車，被載的女學生也被甩了下來，影片讓人看了直冒冷汗，許多網友也憤憤不平的大罵。

他批阿伯拿「3行動電源、2手機」占充電區 網嘆：多點同情心

不少車站或賣場都會設置免費公共充電站供有需要的民眾使用，但若遇上有人刻意占用就會影響他人權益。日前一名網友就分享，他在賣場的充電區遇見一名阿伯拿出3台行動電源及2台手機，讓他相當傻眼。

吃鍋燒意麵見底發現50元硬幣是賺到？ 網友教「這樣做更賺」

鍋燒意麵是許多南部人的最愛，料多味美一碗就能吃飽，有位高雄女網友點了一碗鍋燒意麵，吃到見底卻發現一枚黃澄澄的50元硬幣。這時候一般人通常抱怨「好噁心」，要投訴黑心店家，要在google、臉書給負評，或默默列入「黑名單」從此不再去，這位網友卻用以超幽默的方式，分享她吃到異物的心情。

IKEA沒座位大媽自買椅子用餐 網驚呼：要學起來

知名傢具賣場IKEA是不少人購買傢俱的首選，除了買傢俱外，其賣場裡的自家餐廳也經常爆滿，總吸引大批民眾前往用餐，因此經常座無虛席。對此，就有一名網友在臉書《 爆廢公社 》中PO文提到，昨（3）日他從IKEA逛完出來時，剛好看到有兩位大媽坐在欄杆旁邊用餐，以為是IKEA多設了一個用餐區，沒想到其實是兩位大媽自己買椅子坐著吃。

北市信義區詭異「地下室」荒廢逾30年 里長曝：市價超過10億

有些建築物或地下室若是被閒置多年，就會造成外觀破敗或是變成養蚊場所，由於廢置多年，也會有不少繪聲繪影的靈異傳說。對此，日前一名網友在臉書《 信義區三兩事 》中PO文提到，位在信義區虎林街的土地公廟附近有兩個往地下的通道，裡頭的地下室已荒廢超過30年，讓他不禁好奇詢問廣大網友「以前是做什麼的？」

講電話說「敝姓」太卑微？ 網：自稱先生小姐更奇怪

當需要表明身分時，你會如何介紹自己？一名網友表示，接電話時對方詢問身分時回答「敝姓Ｘ」，卻被年輕同事笑稱「幹嘛這麻卑微」，令他不解，發文提問「現在年輕人都不這樣說了嗎？」引發網友熱議。

路上出現超炫二輪電子花車？ 網笑： 晚上騎車絕不會被撞

機車族每天許多時間待在車上，有人因此愛在穿著和車身上面費盡心思。《爆廢公社公開版》上就有網友補捉到路上的一名機車騎士，從頭到腳都十分閃亮，前衛的風格讓他笑稱是自己太落伍，還是「科技進步太快」。

噁！屁孩到大賣場開乳製品偷喝 喝完擺回架上還發文炫耀

未付錢的商品禁止開封，是大家都知道的道理！但近日流傳一個影片，有位男生到大賣場隨手拿起一瓶發酵乳，打開後喝一口又放回原處，拍攝者還打上「大賣場就是我學弟的家，想喝就喝」，網友看了全怒，直呼「天啊這個素質嚇壞」、「超沒品⋯不知情的人買到會怎麼想」。

他看前車通過淹水路段跟著過 下秒變漂浮車網笑翻

哈格比颱風昨日（3日）快閃台灣，造成部分路道淹水。網友在「爆怨公社」上發文，直說「颱風天要幹嘛？當然是泛舟啊」，他解釋經過淹水路段看到前方車通過，自己跟著開過去，沒想到車子越來越沒力，就這樣漂浮在水面上，網友看了也笑回「過得去是拓海，過不去是填海」、「原來這就是傳說中的漂移」。

這縣市觀光人潮比宜蘭還誇張 名店全在排隊超崩潰

因疫情關係無法出國，民眾紛紛轉往國內旅遊，不過就有網友觀察到台南的人潮似乎比宜蘭還壅擠，名店幾乎都要排隊，而宜蘭卻只有在雪隧才會塞車，讓他問台南人潮是不是比宜蘭還誇張，文章發出後也引發網友討論。

熱門新聞

北市信義區詭異「地下室」荒廢逾30年 里長曝：市價超過10億

超母湯！內政部粉專跟風《哆啦AV夢》 網友噓爆：下流當有趣

看《哆啦AV夢》後超崩潰 忠實粉絲喊：不能接受

IKEA沒座位大媽自買椅子用餐 網驚呼：要學起來

全台最恐怖的遊樂設施在哪？ 眾狂推「三項」：坐了腿軟

過世爺爺有牽掛！靈堂上表妹突哭泣振筆 「照顧好媽媽」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。