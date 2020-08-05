工程師合約未到提前離職 「出一招」沒賠錢還拿10萬元

馬路如虎口！不論是何種交通工具，正確且妥善駕駛才能保障生命安全。日前，一名網友PO文分享3名女學生騎著YouBike行駛在路中，前方女學生為了閃躲汽車而向右橫切，導致後方2名雙載女學生嚇得失去平衡，差點摔車，被載的女學生也被甩了下來，影片讓人看了直冒冷汗，許多網友也憤憤不平的大罵。

2020-08-05 15:31