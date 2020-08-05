他批阿伯拿「3行動電源、2手機」占充電區 網嘆：多點同情心

不少車站或賣場都會設置免費公共充電站供有需要的民眾使用，但若遇上有人刻意占用就會影響他人權益。日前一名網友就分享，他在賣場的充電區遇見一名阿伯拿出3台行動電源及2台手機，讓他相當傻眼。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，為了省錢，老人家會到賣場吹冷氣，走累了腳痠需要休息，不想外食也會自己帶水喝，但在賣場公共充電區卻有一位阿伯拿出3台行動電源、2台手機在充電，讓他非常無言。

貼文一出，引起網友兩面論戰，就有網友紛紛留言表示，「電哪來的公用？是賣場付費」、「賣場要開放給人免費充電的，被佔用也沒辦法吧」、「什麼都要佔便宜的人生」、「省錢達人」。

其他網友反而認為阿伯或許有自己的理由，原PO網友如果有需要可以跟阿伯說一下，直接公開PO照片實在不妥，就有網友說到「我個人是覺得，只要不影響別人就算了」、「你要用可以請他收一個讓你用....」、「你還能賺，他不能賺了，多一點同情心」、「沒有影響別人的話，應該沒太大問題」。