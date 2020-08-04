IKEA沒座位大媽自買椅子用餐 網驚呼：要學起來

知名傢具賣場IKEA是不少人購買傢俱的首選，除了買傢俱外，其賣場裡的自家餐廳也經常爆滿，總吸引大批民眾前往用餐，因此經常座無虛席。對此，就有一名網友在臉書《 爆廢公社 》中PO文提到，昨（3）日他從IKEA逛完出來時，剛好看到有兩位大媽坐在欄杆旁邊用餐，以為是IKEA多設了一個用餐區，沒想到其實是兩位大媽自己買椅子坐著吃。

原PO在文中表示，昨天他剛從IKEA賣場逛完出來，家人去買吃的他剛好在靠近用餐區的地方等，當時他剛好看見兩位大媽坐在塑膠椅上用餐，以為是IKEA多設了一個新的用餐區，看了很久才發現兩位大媽其實是用自己的椅子坐著吃。從照片中可見，在人來人往的賣場中，就只有兩位大媽愜意的在用餐，一旁也沒有任何的用餐桌椅，乍看之下真的會以為是新的用餐區。

看到這樣的景象原PO也開玩笑說道「大媽真的超狂！」PO文一出後，不少網友也紛紛留言回應「從裡面搬出來再辦理退貨就太無聊了，現買現用很好呀」、「把自己買的拿出來用，不影響他人權益，這樣很棒」、「沒位子就自己買一組」、「想坐椅子就自己買，學到一招」、「沒位子沒關係，桌椅可以自備」、「現買現用」、「這樣用好像也不錯，這招要學起來了」、「這樣做沒毛病，不要影響到他人就好，除非有工作人員驅離」。