北市信義區詭異「地下室」荒廢逾30年 里長曝：市價超過10億

有些建築物或地下室若是被閒置多年，就會造成外觀破敗或是變成養蚊場所，由於廢置多年，也會有不少繪聲繪影的靈異傳說。日前就有一名網友在臉書《 信義區三兩事 》中PO文提到，位在台北市信義區虎林街的土地公廟附近有兩個往地下的通道，裡頭的地下室已荒廢超過30年，讓他不禁好奇詢問廣大網友「以前是做什麼的？」

原PO在文中表示，近日他發現信義區虎林街的五分埔福德宮大概3公尺處，有兩個往下的通道，從外觀上看該地下室已被完全封死，一旁牆壁上的磁磚也因為年久失修而剝落，附近還有不少公寓住家和小吃店，與該地下室呈現強烈對比，因此原PO就疑惑的說道「這個地下室荒廢好久，都沒人理」，PO文一出後就立刻引來當地人解答。

部分網友也相當好奇通道底下的世界，「每次經過都會有一股可怕的霉味從下面傳上來」、「有人要約探險嗎」、「感覺很像哈利波特神秘的月台」、「探頭都覺得超毛」、「侷限空間要小心含氧量及沼氣問題，不小心可能下去就上不來了」。

當地人更是出來解答，「聽阿嬤說是撞球場後來颱風來就倒了」、「以前聽說淹水死過人」、「這整批地下室都聯通的，以前好像是商場，後來沒落了」、「小時候跟鄰居一起進去探險過，走到一半裡面超黑，然後一大堆萬年積水，蟑螂老鼠流竄，後來就跑回頭不敢再往暗處走，後來就算有門堵住也不敢再進去」、「好像記得小時候有人說是防空洞」、「地下道921之後就封起來了，以前是商場」、「以前裡面是做衣服的」。

根據《 ETtoday新聞雲 》報導，該區四育里里長連圀堂表示，該地下室在70年代是商場沒錯，屬於該棟建商持有，但後來因為商場營運不佳、積欠貸款等問題而倒閉，這一關就是超過30年，中間雖幾經轉手，但礙於個資法根本找不到地主。

在2001年時因為納莉颱風，導致地下室嚴重積水，蚊蟲滋生等問題叢生，當時還是透過環保局聯繫上地主才解決。連圀堂也透露，這幾年地下室又多次轉手給他人，現在根本不曉得地主是誰了，地下室面積有500-600坪，市價超過10多億，但就是一直放著不處理，他也感到相當無奈，若要解決也只能等到都更，如今能做的就是定期消毒，也希望地主能盡快出面處理。