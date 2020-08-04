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噁！屁孩到大賣場開乳製品偷喝 喝完擺回架上還發文炫耀

聯合新聞網 / 綜合報導
屁孩到大賣場拿乳酸菌直接喝，喝完還將商品放回去。 圖擷自dcard
屁孩到大賣場拿乳酸菌直接喝，喝完還將商品放回去。 圖擷自dcard

未付錢的商品禁止開封，是大家都知道的道理！但近日流傳一個影片，有位男生到大賣場隨手拿起一瓶發酵乳，打開後喝一口又放回原處，拍攝者還打上「大賣場就是我學弟的家，想喝就喝」，網友看了全怒，直呼「天啊這個素質嚇壞」、「超沒品⋯不知情的人買到會怎麼想」。

原Po在「Dcard」上發文，她表示朋友傳了一則IG限時動態給她看，要她傳給家中長輩看，並且小心這種行為，原Po表示「不看還好一看噁爆(@~@)?大家去外面買飲料，真的要多看看瓶蓋是不是新的ಠ_ಠ」，影片也被分享到爆料公社，引起網友討論。

影片中看到，男孩東張西望的看店員在哪，四下無人時他連忙打開手上的發酵乳，喝了一口就蓋上瓶蓋，將發酵乳放回原位，旁觀者問「好喝嗎學弟？」男還一臉得意得比了個讚。原Po直嗆「旁邊錄影的我真的不懂，然後錄影的女友也在旁邊笑，直接刷新三觀，心情超複雜」。

網友看完怒回「還放回去？賣場應該會有監視器請你朋友檢舉看看」、「打1922跟衛福部檢舉看看？？現在防疫期間耶⋯」、「超沒品的，現在更擔心他如果是喝一口又把他吐回去，這真的是超級無敵沒衛生」、「拜託要喝就買走，放回去真的很噁」、「不管那瓶飲料他最後有沒有買走，這種行為讓人很傻眼欸，誰想喝到陌生人的口水」。

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