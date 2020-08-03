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這縣市觀光人潮比宜蘭還誇張 名店全在排隊超崩潰
因疫情關係無法出國，民眾紛紛轉往國內旅遊，不過就有網友觀察到台南的人潮似乎比宜蘭還壅擠，名店幾乎都要排隊，而宜蘭卻只有在雪隧才會塞車，讓他問台南人潮是不是比宜蘭還誇張，文章發出後也引發網友討論。
有網友在「ptt八卦板」提到趁週休二日時分別到宜蘭和台南旅遊，不過他發現去宜蘭的時候只有在雪隧裡會有塞車的情況，不過不致於塞的很辛苦，甚至不是每次都會塞，而且進入當地後也不會每間店都人滿為患。但台南的旅遊情況就不同了，原po表示只要是網路上有稍微推薦台南店家，現場通通都要排隊，誇張的是連周圍停車場都沒有空位，不禁讓原po問台南假日的壅擠程度是不是比宜蘭還誇張。
此文一出就有台南的網友紛紛跳出來說，「真的不行，台南人週末都不能出門了」、「台南人拜託大家不要再來了」、「台南市區太密集了」、「害我回台南只能窩在家不敢出門」，但也有網友表示，「以前暑假週末回宜蘭每次都塞2小時以上」、「北宜連假都能塞到時速剩20了」，其實兩地根本不相上下。
根據台南市政府觀光旅遊局觀光遊憩景點遊客人次統計資料顯示，民國109年6月觀光人次為68萬人，而宜蘭縣政府主計處109年6月統計資料中觀光遊憩區遊客人數為46萬人，台南的遊客人數確實比宜蘭還多。
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