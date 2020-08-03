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忍得住5年不出國「只玩花東」？網嘆命只有一條：不能也沒辦法

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情影響下，未來三到五年恐無法出國旅遊。圖／聯合報系資料照片
疫情影響下，未來三到五年恐無法出國旅遊。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情再度升溫，國內甚至出現不明感染源的確診案例，國際疫情也相當險峻，除今年邊境封鎖外，恐怕未來幾年無法出國旅遊。有網友發問，若三五年內都無法出國旅遊，只能在國內觀光，大家能否忍受？對此，其他網友直言「不能也沒辦法」，笑稱「還能順便省錢」。

有網友在PTT發文詢問，「目前國外疫情跟屍速列車一樣停不下來，就算有疫苗，要達到全球疫情和緩，沒有三、五年做不到，加上疫苗是否可以避免二次感染，都還是未定之天，如果三、五年內都沒有辦法正常出國旅遊，假日只能去花東、離島，大家可以忍受嗎？」

其他網友則表示「不能也沒辦法」、「這不是忍不忍得了的問題」、「可以啊，省好大一筆」、「出國也是挺花錢的，雖然省下來照樣買不起房子就是了」、「當然可以，不想讓家人冒風險」、「出國省的錢，可以買車到處去台灣玩了」、「忍不住又怎麼樣，嫌命太長嗎？」

有網友表示從未或很少出國旅遊，留言「35年沒出國路過」、「可以啊，我25歲才第一次出國」、「我30年也沒出國過」、「我22年沒出國過了」。

另外有一派網友則是喜愛出國旅遊，直言「怎可能忍得了？我每年出國五到六次，台灣哪些景點笑死人了」、「不行，忍不住，但也沒辦法」、「我一年出國四次 現在快受不了」、「不能，最多一年，不去日本受不了」。

PTT網友直言，雖然忍不住不出國旅遊，但命只有一條，也只能忍耐。圖／聯合報系資料照片
PTT網友直言，雖然忍不住不出國旅遊，但命只有一條，也只能忍耐。圖／聯合報系資料照片

出國 PTT 新冠肺炎

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