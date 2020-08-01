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客人印罰鍰繳費單未取 店員「慘賠1400元」哭：兩天工資沒了

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO表示有客人到超商列印罰鍰繳費單卻沒有取走，被下一位客人拿去結帳，導致他必須賠款這筆費用。聯合報系資料照片／記者張世杰攝影
原PO表示有客人到超商列印罰鍰繳費單卻沒有取走，被下一位客人拿去結帳，導致他必須賠款這筆費用。聯合報系資料照片／記者張世杰攝影

許多民眾會到超商直接列印罰鍰單繳費，不過若是印了繳費單卻被其他顧客取走繳費，恐怕會讓店員惹上麻煩。一位超商店員發文抱怨，他說遇到一位客人在超商列印了罰鍰繳費單，但是單子卻沒取走，被另外一位客人連同高鐵繳費單一起繳了，但對方也不認賠這筆罰鍰，最後責任落在原PO身上。

原PO在「Dcard」發文，他說自己在超商打工已經半年，但近期卻第一次遇到這種事，他表示有一位客人在超商列印一張1400元的交通罰鍰繳費單，但單子卻沒取走，而下一個使用機台的客人也沒注意，就直接列印了她要取的高鐵票繳費單，因此這位客人將連同交通罰鍰的單子一起交給原PO結帳，但原PO刷完條碼進到結帳頁面時，那位客人才發現多出了一張交通罰鍰繳費單。

不過原PO表示繳費單列印、刷完條碼，進入結帳頁面後就無法取消交易，因此若不結帳，頁面就會一直停在結帳介面，無法進行下筆交易，而原PO只好請副店長幫忙，打去公司詢問後對方也說無法挽回交易，因此他只好按下結帳，不過這位客人卻不肯付罰鍰費用，而這筆1400元的費用也落在原PO的身上。

而事後調閱監視器發現這位原本列印罰鍰單繳費的客人重複列印了兩次，一張給原PO繳費，一張被下一位客人拿去繳費，因此這筆罰鍰重複繳了兩次，而重複繳費需要被罰鍰者本人的資料，但原PO已經找不到這位客人，令他崩潰說道「做份內的工作還要賠這種鳥錢，真的欲哭無淚，兩天工資直接沒了」。

他也提醒大家「超商人員要做的事太多了，你們拿什麼給我們我們就刷什麼，所以請注意自己拿的單據是否正確再來給我們結，不要到時候又有這種事情發生」。

而貼文一出後，網友紛紛留言「怎麼看都是那個客人的問題吧，誰知道那張罰鍰單是誰印的啊，她拿給你結帳的東西，要跑流程也是要她去跑才對啊」、「我的天啊，我感受到你的欲哭無淚了，應該先問高鐵那個兩張都要繳嗎」、「去警察局報案，詐欺之類的，警察要調查就會幫你找到他」、「如果跟客人一人一半可以嗎，畢竟雙方都有責任」。

超商 打工 罰單

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