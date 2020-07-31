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對中醫信任度有多高？網友發文引戰挨批：民俗療法不等於中醫

聯合新聞網 / 綜合報導
網友詢問眾人對中醫信任度有多高，引來兩派人馬留言開戰。 圖／pexels
網友詢問眾人對中醫信任度有多高，引來兩派人馬留言開戰。 圖／pexels

中醫與西醫診療方式大不同！眾人皆知，中醫透過把脈，結合中藥材、針灸、推拿按摩等方式治療身體病痛，西醫則依據科學辦法進行判斷治療。不過由於不像西醫可直接經由科學儀器觀察，有些人對中醫仍抱持半信半疑的態度。

日前有鄉民在PTT上詢問網友對中醫看法，如果以0～100來評分，大家對中醫的信任程度有多高？發文者更立即表示依自己主觀會打0分，直接聲明不信任中醫的陰陽五行水火相剋等說法，不只引來兩派網友留言開戰，更有擁護中醫者舉出各種實例證明中醫的醫療效果。

從留言來看，信任中醫的網友給分大多落在80分至100分，同時提出經由中醫治療康復的經驗，「在學校上課的時候聽過西醫的外科醫生稱讚中醫」、「運動傷害的治療很有幫助」、「車禍針灸從躺著針到能動，還有放血也救了一半的視力」、「我覺得按穴道經絡很有效」、「朋友不孕調到成功懷孕」、「當兵時肌腱炎看西醫都好不了，有一次去看中醫吃個藥就痊癒」、「親身經歷父母親有過西醫看不好的病，結果中醫治好了」、「調理體質很有用啊，西醫怎麼調」。

至於不信任的網友則多給0分，認為中醫無科學根據，也有人提出曾受中醫治療但未得到改善，「沒有統計科學實證的，談何治療」、「沒有理論指導的矇到大集合」、「我媽就是看中醫才沒被發現大腸癌晚期」、「對我來說幾乎沒有用處，要我怎麼信」、「以前痘痘和經痛很嚴重去需排隊的名中醫婦科吃了兩年的藥，結果痘痘依然嚴重，經痛依然沒改善」、「中暑刮痧認真有效，其他沒感覺」。

除了兩派說法之外，也有不少人抱持著中醫與西醫在各種疾病中各有專業的態度，表示「西醫中醫各有長處，其實沒有必要說哪個療程差，拿癌症戰中醫，那我也能問手腳冰冷西醫怎麼治」、「中西醫各有強項，信任度很難量化」、「其實滿多中醫理論慢慢被科學證實其來有自，也不是要中醫說話啦，不過有興趣可以查查看」。

有人則點出重點「很多西醫只會看專門領域，中醫一般來說是直接看整體身體問題，所以能歸納出平時西醫找不到的地方」。此外，也有網友質疑原PO「你是不是把民俗療法跟中醫混在一起了」「不要把民俗療法和中醫混為一談」、「科學跟中醫又不衝突，你不要把一些沒有跟據的民俗療法當成中醫」。

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