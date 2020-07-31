中威力彩頭獎後立刻不幹？ 多數網友不辭：不只是為了錢

史上最高的威力彩在27日開出，頭獎31.24億由2個人平分，羨煞許多人，民眾為了圓發財夢，開獎前紛紛下注，就是希望能夠一夕致富，更有網友發想如果自己中獎會繼續工作嗎？一名網友就發文提問表示如果中了威力彩，會想在何時辭職不幹？雖然看法各有不同，但多數人還是會選擇繼續工作。

原PO在PTT發問說「如果今晚讓你中威力彩，各位會哪時候離職？」他列舉了3個選項讓網友選擇，第一、中獎後馬上傳訊息跟主管辭職，然後隔天直接不去公司上班；第二、在道義上還是會去公司上班一天，順便請辭並且收拾東西，下班後就永遠不再出現；第三、隔天上班時跟主管掰個理由表示自己做到下個月，如此一來就能夠神不知鬼不覺，不會有人發覺自己中了頭獎。

問題也讓許多網友認真討論起來，會想離職的人認為「我不喜歡演戲」、「一定會，不然留著要幹嘛」、「有錢還工作？人生有限，做自己的興趣，投資理財爽過一輩子」、「離職休息一陣子啊，無聊再回去上班」；還有人會看狀況而定，「集體的會，個人的不會，因為集體很難不被知道」、「自己中的話沒差，但集體中，越晚走越危險啊」。

但多數網友則表示工作不只是為了錢，因此不考慮辭職，「會先再做一陣子評估看看」、「我主管人很好，我不會離職」、「不會，畢竟是鐵飯碗」、「工作算是爽缺，會考慮買一間公司附近的房子，走路上下班」、「繼續做到退休啊，當練身體」、「沒事幹嘛離，工作又不全是為了賺錢」、「照樣去上班，但是被老闆罵一定都覺得無所謂」、「有消息會被透露的一定要走」。

每當高額獎金開出後，許多人都很好奇中獎者到底是誰，這次也不例外。網路上瘋傳台北市大安區威力彩頭獎得主是台新銀行員工包牌集資，更傳出中獎者已集體請辭，立刻成為討論焦點，不過台新出面澄清無此事，純屬網友虛構。