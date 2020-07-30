學校行政人員有寒暑假可以放？ 網友揭真相

許多人嚮往能在學校工作，因為可以跟著學生一起放寒暑假，不過在學校的行政人員是否真的有寒暑假，掀起網友熱議。

「學校缺真的有寒暑假放嗎？」昨（29日）一名網友在PTT上發文表示，最近身心障礙特考剛錄取，想填國中、國小的學校職缺，他聽親戚說在學校當公務員可以放寒暑假，但是以前母校的幹事阿姨卻說沒有放寒暑假，但是可以提早下班，讓他想詢問「在學校上班的大家，真實的狀況是什麼樣子？」

對此有網友透露每間學校寒暑假的作息都不相同，有人提到「一般都是半天班，拿中午一小時加班去補」、「要上班，只是下午可以請平日加班的補休」、「第一週和最後一週正常上班，其他時間半天但要輪值下午，用學期中午補休來抵」、「一般行政人員要上班，寒暑假可能有零星的額外假，就是平常配合學生沒法放的，中午不休息時數累積的之類」、「行政人員寒暑假正常上班」。

許多網友勸原PO學校真的沒有想像中這麼好，「學校現在是屎缺中的霸主！放寒暑假，做夢吧！」、「僕人沒有寒暑假，自己排假吧」、「很多學校的工程要寒暑假進行，這些工程都要兩個月內完成，廠商跟行政人員壓力都很大」、「學期中服侍校長老師，寒暑假一堆業務，學校缺完全不推」、「寒暑假大家都在家爽，薪水照領考績甲，結果公務員寒暑假還要早八晚四，然後考績還有可能乙，什麼福利都是老師優先，政策都是老師訂，主管也都老師兼，真想不透為何想去學校自虐」。

不過也有網友透露暑假時學校都沒人非常清閒，「要去偏鄉小校，爽中之爽」、「待過學校，寒暑假上午上班一個禮拜，約排兩天上全天班，一整天學校都沒人，冷氣吹到爽、睡覺自然醒，爽翻」、「說僕人的應該沒待過好學校」、「偏鄉小校、爽中之爽」、「要上班啦，只是很閒」。