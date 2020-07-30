台灣何時開始輸韓國？ 網慘曝「關鍵點」：早就被超車

韓國成為台人旅遊的熱門選擇，就連影視產業也不斷輸出全球，「韓流」在世界各地引發話題。不過，就有網友好奇將台灣與韓國相較之下，台灣似乎輸了韓國一大截，這現象是從何開始？貼文一出隨即引起網友熱議。

一名網友在PTT八卦版PO文表示，以前台灣跟韓國都在伯仲之間，後來變成韓國贏台灣一點點，但現在的韓國在文化、薪資、科技層面似乎都比台灣發達，因此該網友也好奇這種現象是從何時開始？

對此，就有網友分析表示，「陳水扁任內被趕超，當時南韓靠金大中創造第二次經濟奇蹟」、「產業政策失敗就被超車了」、「南韓1988年就辦過奧運了，你說呢？」、「2004年停建核四，經濟成長率四小龍唯一負的」、「台積電一家市值就滅了南韓前3大財團」。

事實上，根據《關鍵評論網》報導，2004年南韓的基本月薪就超越台灣，南韓將月薪調高至新台幣1萬6553元，但當時台灣仍維持在新台幣1萬5840元，直到2007年才調漲，而台灣的基本月薪漲幅至今仍調整緩慢。