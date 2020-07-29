19歲女子打工被叫阿姨急澄清 中年大叔回這句讓她氣炸

不少大學生會打工賺自己的零用錢，不過就有名19歲的女孩在餐廳外場上菜時，被大約40歲上下的大叔叫「阿姨」，對方甚至還笑稱自己年齡只有18歲，讓原po聽到後氣炸，白眼都要翻到後腦勺。

一位在海鮮餐廳外場打工的19歲女孩在「Dcard」提到，前日有一組客人到店裡吃飯，但對方當日情緒讓人捉摸不定，一下子嫌原po上菜太快要求速度慢一點，一下又說等很久都沒來，已讓原po在心裡白眼無數。好不容易最後一道菜上完，對方卻又向原po要求拿菜單加點，並順勢說了一句「阿姨你再幫我拿一桶冰塊來」，讓只有19歲的她當場愣住。

原po表示對方目測約30、40歲，竟然對她叫阿姨實在令人難以接受，於是就回應客人「我才19喔這位阿伯」，沒想到那人竟自以為幽默的說「喔我18歲欸」，簡直把原po氣到火冒三丈，心裡咒罵「你像80歲吧」，卻又只能向對方留下尷尬而不失禮貌的微笑。

此文發出後引來許多有相同經驗的網友留言分享自己的遭遇，「討厭這種白目客人，我也被帶著孫子的阿嬤叫阿姨過」、「有一個小孩來我們店看到我們40歲的店長叫叔叔，看到我叫阿伯，我才18」，不過早餐店打工的網友待遇卻不盡相同，「好在我在早餐店打工只被叫過小姐或妹妹，還有叔叔叫我孩子」。