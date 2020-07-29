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糖尿病父誤信電台「健康食品」棄醫處方藥 網崩潰：像催命符

聯合新聞網 / 綜合報導
有位網友分享，自己的父親這幾年也開始誤信電台賣的健康食品，甚至擅自停止服用醫生開的處方藥，最後導致併發肺水腫、血糖飆升。 圖截自爆怨公社
有位網友分享，自己的父親這幾年也開始誤信電台賣的健康食品，甚至擅自停止服用醫生開的處方藥，最後導致併發肺水腫、血糖飆升。 圖截自爆怨公社

有些廣播電台會為了增加自身收益，播放許多「健康食品」廣告，但也因此造成許多長輩衝動購入來路不明的藥物。近日有位網友分享，自己的父親這幾年也開始誤信電台賣的健康食品，甚至擅自停止服用醫生開的處方藥，最後導致併發肺水腫、血糖飆升，令原PO感到非常無奈。

原PO在28日於「爆怨公社」上分享，自己的父親不但聽信電台推銷表示，有民眾吃了健康食品，糖尿病病況改善很多就跟著買，平時更是懶得運動，堅信靠著保健食品就能治好病情。但事實是自從父親服用電台購買的藥物後，身體健康不但未見好轉，現在家中還堆滿了大量將過期的瓶瓶罐罐。

為維持父親的身體健康，原PO甚至買了一台跑步機放置家中，但卻遭父親表示，「頭暈、腳痛」便不再使用。原PO更在文末無奈嘆道「這些健康食品我想並非都無功效，但生病了還是要按時吃藥跟遵從醫生指示，我爸就是誤信了吃這些會根治…還說過他要是沒吃這些早就死了」。

此文一出，多數網友也深有同感，紛紛表示，「我公公也差不多，腦波超弱！」、「我爸媽也是瞞著孩子，吃電台腰痛藥一年」、「我遠親因爲怕死狂買電台藥後來吃到胃出血過世」、「真的別吃，我爸就是吃到洗腎」、「我有一個親戚就是這樣，聽電台的推薦猛吃，最後走了」。

更有網友表示，「我一直相信不要亂吃東西就是對身體最好的保養，包含少油少鹽」、「打去電台的聽眾都是工作人員！不要被騙了」、「好像是催命符」、「這些電台賣的不是藥啦，主持人都說是保健品。但一種保健品，可以針對多種疾病保健……跟仙丹沒兩樣」。

洗腎 保健食品 廣告 爆怨公社 糖尿病

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