你敢信？7菜1湯附水果「只賣30元」 意外揭開暖心舉動

關懷社區居民、送餐給生活不便的獨居長輩是社區服務重要的工作之一，然而準備的菜色不僅要美味，還要注重營養均衡才能妥善照顧長輩健康。一名網友就貼出自家所在社區提供的便當菜，除了菜色豐富之外，竟還只要30元，令不少網友驚呼「不可能！老闆一定賠錢」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張菜色俱全的便當照，只見一個便當裡竟有青菜、高麗菜、香菇、青椒及份量不小的肉類，還附贈一碗苦瓜湯及水果，令人驚訝的是這碗誠意十足的便當竟只要30元，簡直讓人不敢相信。

該網友表示，台灣有許多獨居老人，開伙煮飯都是簡單的一菜一肉，甚至煮一頓吃兩餐，菜放久不僅走味，營養也流失，更可怕的是細菌孳生，老人家的抵抗力差，身體哪撐得住。

原來這是該網友居住社區所準備的便當菜色，他也補充到，65歲以上里民、弱勢與經濟困難者可以優先購買，如果有多的一份便當也只賣50元，許多在地企業家都會捐食材讓長輩吃得營養又健康。

網友一看紛紛驚嘆「太俗了吧！」、「這是佛心便當」、「夭壽便宜」、「有肉耶！」、「光材料就不只30了」、「不可能！老闆一定賠錢」、「一定在南部」、「不信啦！根本沒賺吧」、「色香味俱全，希望長輩們能吃的開心」。