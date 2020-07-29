警察爽賺高薪搶著當？ 基層警曝超真實黑暗面

「人民保母」顧名思義就是照顧著廣大民眾的生活大小事，民眾一遇上麻煩或需要幫助都會尋求警察們伸出援手，然而警察們的工作卻有許多心酸之處，一名擔任基層員警的網友就娓娓道出自己的幾年來的心得感想。

一名網友在Dcard發文表示自己有意想考明年的四等一般警察國家考試，但卻聽說警察這份工作的「黑暗面似乎不少」，因此想PO文請前輩分享經驗。對此，就有另一名基層員警網友現身說法，還意外曝出警察職業的真實黑暗面。

該網友回文分享，以自己在新北某單位任職來說，第一天拆班成8小時加4小時，其餘三天基本上連續12小時，有時會少1、2小時，最後一天10小時，接著放假2天，再照這樣上班三週後，第四週少上一天再接回第一週輪迴。

該網友提及新水的部分，他表示目前的底薪加上各式加給再扣除保險和年金等實領51K，加上超勤的加班費每月約11K至12K，端看加班時數決定。

他坦言，警察很容易被民眾當成出氣筒，整天接收負面訊息，很容易對人性產生懷疑；若有民意代表施壓介入，有好主管幫忙一肩扛下事非常重要的。另外，收賄、黑函、互捅之類的各行各業都有，但警察更容易陷入這樣的窘境。

雖然警察職業似乎壓力不小，但他也認為自己也因此迅速學習做人處事的方法，開始懂得珍惜生活中每個小確幸，最開心的是處理事情後民眾跟我說聲謝謝，激勵著他可以繼續走下去。