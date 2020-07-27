大陸人認為台灣是18線城市？網友指關鍵在一流城市的評判標準

一流進步的城市該有怎樣的面貌？有中國大陸網友在社群網站上批評台灣是落後城市，台灣網友則認為台北缺乏大陸認定一流城市的要素，才會有這樣的誤解。

一名網友在PTT發文，他表示大陸的朋友傳給一則在微博的貼文，有大陸人認為台灣非常鄉下，水準等同於中國的18線城市，晚上八點後就靜悄悄、找不到吃的，引發議論。

一名網友回文指出，以大陸人的標準，台北永遠不可能是一流城市，因為評判的標準不同。大陸人認為一流城市就是要有一大片高又新的壯觀大樓，台北由於松山機場限建，所以忠孝東西路以北都不可有超高大樓；加上信義計劃區太小，沒有一大片腹地可以蓋整排超高大樓。

他表示，唯一成為大陸人眼中一流城市的方法是廢掉松山機場，在那塊地上蓋幾十棟50層以上的大樓，然後北市大樓高度全部解禁，就會有精美的天際線，成為一流城市的樣子了。

但他認為，蓋一大片超高大樓說穿了只有壯觀，一點都不實用，以現今建築技術而言，蓋高樓根本不是難事，不知道大陸人為何以此為榮。

網友紛紛表示意見：「台北一百米以上的大樓數量還輸高雄台中」、「台灣主要房子老舊吧，一堆40多年的老房」、「台灣有地震，建築法規較嚴，蓋超高摩天大樓成本高很多，不符經濟效益」、「台灣人不愛住高樓，有錢有地誰不想住透天」。